سرویس ورزشی-

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از تساوی تیمش برابر عراق گفت: جوان‌های ما خیلی خوب کار کردند، اما از باتجربه‌ترها انتظار بیشتری داریم. این بازی‌ها برای بازیکنان جوان تجربه خیلی خوبی بود؛ برخی بازیکنان ما نخستین بازی ملی یا نخستین بازی مقابل این جمعیت را تجربه کردند، ولی عملکرد خیلی خوبی داشتند.

تیم ملی فوتبال ایران سه‌شنبه‌شب ۲۶ آبان ۱۴۰۵ در ورزشگاه بین‌المللی بصره به مصاف عراق رفت که این بازی با تساوی یک - یک به پایان رسید. علی جاسم (۱) برای عراق و امین حزباوی (۸۳) برای ایران گلزنی کردند. میزبان در بصره در همان ثانیه‌های نخست توانست شوک بزرگی به تاکتیک قلعه‌نویی وارد کند و علی جاسم گل نخست بازی را در ثانیه ۲۳ وارد دروازه پیام نیازمند کرد تا همه چیز تحت تأثیر آن قرار بگیرد. گلی که فشار مضاعف خط حمله ایران را برای جبران به همراه داشت.

تیم ملی ایران از همان دقایق ابتدایی نیمه نخست برای رسیدن به دروازه عراق تلاش کرد و در فاصله دقایق ۲۶ تا ۳۲ چند موقعیت بسیار خوب به دست آورد. ابتدا آریا یوسفی در دقیقه ۲۶ نتوانست از پاس استثنایی حسین‌زاده استفاده کند و با تعلل خود این فرصت طلایی را از دست داد. یک دقیقه بعد نیز پاس بلند یوسفی در پشت مدافعان عراق به دنیس اکرت رسید، اما شوت عجیب این مهاجم ثمری نداشت و توپ از مقابل دروازه عبور کرد.

ایران نیمه دوم را هم هجومی آغاز کرد و در دقیقه ۴۷ ارسال خطرناک حسین‌زاده از سمت چپ به سردار آزمون نرسید. اما جدی‌ترین فرصت ایران در دقیقه ۵۳ رقم خورد؛ جایی که ارسال حردانی و ضربه سر علی نعمتی توپ را مقابل دروازه عراق فرستاد، ولی آریا یوسفی نتوانست از این موقعیت استفاده کند و اکام هاشم توپ را از روی خط دروازه برگرداند. یک دقیقه بعد، روی کرنر نورافکن و خروج ناموفق کمیل سعدی، توپ به سر سردار آزمون برخورد کرد و در آستانه ورود به دروازه بود که احمد یحیی توپ را از روی خط بیرون کشید. شوت حسین‌زاده در همین دقیقه نیز با اختلاف کمی از کنار دروازه عراق به بیرون رفت.

در دقیقه ۵۷، عراق می‌توانست روی موقعیت تک‌به‌تک یونس حمود به گل برسد، اما پیام نیازمند با خروج به‌موقع و واکنشی تماشایی مانع از گلزنی حریف شد. چند دقیقه بعد صالح حردانی پس از دریبل موفق مدافع عراقی فرصت شوت‌زنی پیدا کرد، اما ضربه او از مقابل دروازه عبور کرد. در ادامه، ضربه سر عزت‌اللهی در دقیقه ۶۷ و شوت سردار آزمون در دقیقه ۷۱ راهی به دروازه عراق پیدا نکرد. شوت راه دور نورافکن در دقیقه ۷۶ نیز با اختلاف زیادی از بالای دروازه به بیرون رفت. در دقیقه ۷۸، پس از توپ‌گیری محمدمهدی محبی و پاس رو به جلوی او، سردار آزمون توپ را به افشین صادقی رساند، اما ضربه زمینی این بازیکن دقت لازم را نداشت و از کنار دروازه به بیرون رفت. سرانجام در دقیقه ۸۳، ارسال کرنر امید نورافکن با ضربه سر امین حزباوی همراه شد تا تیم ملی ایران به گل تساوی برسد و یکی از فرصت‌های پرتعداد خود را به گل تبدیل کند.

در پایان تورنمنت بصره تیم ملی فوتبال ایران با کسب پیروزی مقابل فلسطین و پس از تساوی با عراق در بازی سه‌شنبه‌شب، جام قهرمانی این رقابت‌ها را دریافت کرد. این در حالی است که در تورنمنت بصره تیم ملی لبنان نیز حضور داشت اما شاگردان قلعه‌نویی بدون بازی با این تیم، عنوان قهرمانی را از آن خود کردند.

رضایت قلعه‌نویی از عملکرد تیم ملی

امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در نشست خبری پس از بازی مقابل عراق و قهرمانی در تورنمنت بین‌المللی بصره اظهار داشت: تورنمنت بسیار خوبی بود با این که تجربه اول میزبان بود اما امیدوارم در سالیان بعد با کیفیت بهتری برگزار شود. باید می‌باختیم ولی در آمار از هر نظر سر بودیم. از نظر موقعیت، شوت و... سرتر بودیم و جوان‌های ما خیلی خوب کار کردند، اما از باتجربه‌ترها انتظار بیشتری داریم. این بازی‌ها برای بازیکنان جوان تجربه خیلی خوبی بود؛ برخی بازیکنان ما نخستین بازی ملی یا نخستین بازی مقابل این جمعیت را تجربه کردند، ولی عملکرد خیلی خوبی داشتند.

وی در ادامه عنوان داشت: به نظرم این بازی‌ها به ما کمک زیادی کرد؛ مملکت در شرایط خاصی قرار دارد و حدود ۵۰۰ روز در کشورمان بازی نکرده‌ایم. از این بازی‌ها و بازی در استادیوم پر و مقابل تیمی که به ما فشار بیاورد، استقبال می‌کنیم تا نقاط ضعف و قوت در شرایط سخت مشخص شود. به مربی و مردم عراق بابت این تیم خوب تبریک می‌گویم؛ آن‌ها هم جوان‌گرایی می‌کنند و آینده خوبی خواهند داشت.

قلعه‌نویی درباره تداوم بازی‌های تدارکاتی اذعان داشت: این بازی‌ها با این فشار و تماشاگران به ما کمک می‌کند. عراق تیم قدرتمند و خوبی است ولی ما امید گل ۳ داشتیم، نزدیک ۶۰۰ پاس دادیم و ۶۰ درصد مالکیت داشتیم. خیلی زود گل خوردیم ولی به بازی برگشتیم و توانستیم با این جوان‌ترها کار بزرگی انجام بدهیم. چنین تیم‌هایی که می‌خواهند جوان‌تر شوند، باید بازیکنان باتجربه کمک کنند. خیلی به بازیکنان گفتیم عراقی‌ها بازی مستقیم انجام می‌دهند و ۱۵ دقیقه اول خیلی مهم است اما گل خوردیم. از این بازی درس‌های بزرگی گرفتیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: یقیناً هرچه با تیم‌های قوی‌تر بازی کنیم، دستاوردهای بهتری خواهیم داشت حتی اگر نتیجه را واگذار کنیم. نیاز به بازی با تیم‌های قوی‌تری داریم تا نقاط قوت و ضعف را شناسایی کنیم. راه جوان‌گرایی را شروع کردیم و ادامه می‌دهیم. از مسئولان فدراسیون می‌خواهم بازی با تیم‌های بزرگ را فراهم کنند. از بازیکنان جوان راضی بودیم و توقع داریم باتجربه‌ترها در این بازی‌ها تیم را بهتر رهبری کنند. وقتی به آمار نگاه کنیم، آمار بسیار خوبی داشتیم و در همه‌چیز با اختلاف بالاتر بودیم و یکی از بازی‌های خوب را انجام دادیم. وقتی ما تغییرات داریم، هزینه هم باید بدهیم ولی در این بازی از بازی با فلسطین هم بهتر بودیم. می‌توانستیم گل‌های زیادی بزنیم و از نظر تاکتیکی شرایط خوبی داشتیم. همه‌جوره ایجاد موقعیت کردیم و دست آخر روی ارسال به گل رسیدیم. می‌توانستیم با اختلاف ۲ یا ۳ گل بازی را ببریم.