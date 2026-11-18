شهید مدافع حرم حجت‌الاسلام صالح حسن‌‌زاده، پنجم فروردین سال ۱۳۴۶ در خرمشهر دیده به جهان گشود و ۲۴ آبان سال ۱۳۹۴ در دفاع از حرم اهل بیت عصمت و طهارت به شهادت رسید. حجت‌الاسلام صالح حسن‌زاده، نخستین روحانی شهید مدافع حرم خوزستان و چهارمین شهید مدافع حرم خرمشهر است. شهید حسن‌زاده در سن ۴۸ سالگی مطابق با اربعین حسینی در شهرستان بیجی، استان صلاح‌الدین عراق به فیض شهادت نائل شد و از او سه فرزند به یادگار مانده است. فرزند شهید در مصاحبه‌ای گفته بود: «هنگامی که پدرم به شهادت می‌رسند یکی از فرماندهان حشد‌الشعبی برای پدرم بسیار ناراحت می‌شود و‌گریه می‌کند. یکی از هم‌رزمان فرمانده از وی می‌پرسد ما این همه شهید داده‌ایم، چرا از بین این همه برای «شیخ صالح» ناراحتی و‌ گریه می‌کنی. ایشان نیز در پاسخ به سؤال ‌هم‌رزمش می‌گوید: مدت زمانی که در خدمت شیخ صالح بودیم مرا تحت‌تأثیر رفتار متواضعانه خود قرار داد. هیچ‌گاه نمازش به تأخیر نمی‌افتاد، حتی در زمان عملیات‌هایی که ممکن بود هر لحظه شهید شود باز هم نمازش را اول وقت می‌خواند. با آنکه کمتر از هم‌رزمانش آموزش نظامی دیده بود اما در بیشتر عملیات‌ها در صف اول نیروها بود. هنگام استراحت در مقر نیروها لحظه‌ای از تلاوت قرآن و دعا غافل نمی‌شد. در شب آخر عملیات به نیروها معنویت عجیبی القا کرد. گویا عاشورای دیگری در راه بود. انگار ندا آمده بود که در یکی از این عملیات‌ها شهید می‌شوی و تا می‌توانی برای آخرتت توشه بردار.»