وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به مطلب منتشرشده مورخ ۷/۸/۱۴۰۵ در روزنامه کیهان با عنوان «خطر برای امنیت غذایی کشور با اعمال سیاست‌های نادرست درباره گندم»؛ توضیحاتی منتشر کرد.

در این توضیحات آمده است: تأمین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم بر عهده «سازمان برنامه و بودجه کشور» بوده و پرداخت مطالبات کشاورزان نیز پس از تأمین نقدینگی لازم، از طریق «سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها» صورت می‌پذیرد.

در همین راستا، در سال جاری مقدار هشت میلیون و ۴۵۶ هزار و ۲۶۲ تن گندم به ارزش ۴۰۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شد که بهای آن از محل اعتبارات سازمان هدفمندسازی و از طریق سامانه «محب» و عاملیت بانک کشاورزی، به‌طور مستقیم به حساب کشاورزان واریز شده است.

در خصوص نرخ خرید تضمینی، تأکید می‌گردد که تعیین و تصویب قیمت‌ها صرفاً در صلاحیت «شورای اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی» است. این قیمت‌گذاری با دقت بسیار و بر اساس چهار معیار قانونی و با حضور طیف گسترده‌ای از متخصصان، از جمله وزیران جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان اتاق اصناف، بنیاد ملی گندم‌کاران، اتحادیه‌های تعاونی‌ها، سازمان نظام مهندسی و همچنین کشاورزان خبره و نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس صورت می‌پذیرد تا عدالت و دقت در قیمت‌گذاری تضمین شود.

برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم و حذف ارز ترجیحی نهاده‌ها، قیمت خرید در دو مرحله تعیین و به‌روزرسانی شد که در حال حاضر باقی‌مانده مبالغ آن در حال پرداخت است.

همچنین، تعیین قیمت برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ در دستور کار کمیسیون تخصصی و شورای مذکور است و به‌زودی مصوبه نهایی آن ابلاغ خواهد شد. در پایان خاطرنشان می‌گردد تأخیر در اعلام قیمت سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، صرفاً به‌منظور بررسی دقیق‌تر و به‌روزرسانی هزینه‌های واقعی تولید بوده است تا وزارتخانه بتواند حداکثری از منافع کشاورزان زحمتکش را در قیمت نهایی لحاظ نماید.

کیهان:

1. بر اساس گزارش‌های متعدد، به دلیل تأخیر بسیار طولانی در پرداخت مطالبات گندم‌کاران و همچنین عدم به‌روزرسانی مکفی قیمت، بخشی از گندم تولیدی کشور با قیمت کیلویی ۸۰ هزار تومان به برخی کشورهای همسایه قاچاق شده است؛ آن هم در حالی که کشور در شرایط جنگی و محاصره قرار دارد!

2. با گذشت نزدیک به دو ماه از آغاز سال زراعی جدید هنوز قیمت خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی اعلام نشده که موجب اختلال در برنامه‌ریزی کشاورزان یا تغییر کشت آن‌ها به سوی محصولات دیگر شده است. با توجه به اینکه هم‌زمان با این تأخیرها، برخی معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی، کشاورزان را به کشت‌های سودآور همچون زعفران به جای محصولات اساسی‌ترغیب می‌کنند! فعالان تولید و تجارت و کارشناسان بخش کشاورزی و دام و طیور، نگرانی عمیق خود از آینده امنیت غذایی کشور را برای بهمن و اسفندماه امسال به بعد به روزنامه کیهان اطلاع داده‌اند. آن‌ها، سیاست‌های بازرگانی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی را نه در جهت منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده، بلکه صرفاً به سود چند شرکت دلالی و انحصارگر اعلام کرده‌اند.

3. فعالان تولید و تجارت و کارشناسان بخش کشاورزی و دام و طیور، اگرچه نقش دستگاه‌های دولتی دیگر از جمله سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را در مشکلات بخش کشاورزی و دام و طیور پررنگ می‌دانند اما عامل اصلی را «ضعف مدیریت وزارت جهاد کشاورزی» در احقاق حقوق فعالان؛ اعم از کشاورزان و دامداران و مرغداران و حتی واردکنندگان، به‌خصوص قشر متوسط و ضعیف این طیف اعلام کرده‌اند.