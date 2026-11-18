دولت به جای شناسه‌دار کردن کارت سوخت جایگاه‌ها و برخورد با اقلیت سوءاستفاده‌کننده از این امکان ضروری، در حال حذف آن برای اکثریت درستکار جامعه است!

به گزارش خبرگزاری فارس؛ کرامت ویس‌کرمی؛ مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تشریح جزئیات طرح جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها اعلام کرد: این اقدام به معنای حذف سهمیه آزاد خودروها نیست و سهمیه‌ای که پیش‌تر از طریق کارت جایگاه‌ها مصرف می‌شد، به کارت سوخت شخصی مالکان خودرو منتقل شده است.

او توضیح داد: در استان‌هایی که کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها جمع‌آوری شده، میزان بنزین مصرف‌شده با این کارت‌ها در ماه‌های گذشته محاسبه و میان خودروهای شخصی همان استان تقسیم شده است.

این میزان به‌عنوان سهمیه نرخ سوم در کارت سوخت خودروها شارژ شده تا با محدود شدن استفاده از کارت جایگاه، سهمیه سوخت آزاد شهروندان از بین نرود.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، اجرای این طرح از ابتدای آبان‌ماه در ۱۱ استان آغاز شده است. بررسی عملکرد این استان‌ها نشان می‌دهد؛ مصرف بنزین در ۲۴ روز نخست آبان، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته سه درصد کاهش یافته است.

ویس‌کرمی با اشاره به وجود برخی نواقص و مشکلات در اجرای طرح گفت: بخشی از این ایرادات شناسایی و برطرف شده و سایر موارد نیز در دست پیگیری است.

گزارش‌ بازدیدهای میدانی، پیشنهاد دستگاه‌های مختلف و بازخوردهای شهروندان در اصلاح روند اجرای طرح مورد توجه قرار می‌گیرد.

مجازات اکثریت برای تخلف اقلیت!

گفتنی است؛ با توجه به اینکه نیاز به بنزین در نقاط مختلف کشور و همچنین خانوارها، متفاوت است؛ اختصاص 50 لیتر بنزین با نرخ سوم به‌صورت مساوی، جایگزین مناسبی برای کارت سوخت جایگاه‌ها نیست.

ضمن اینکه سهمیه مذکور به خودروهای 11 استان تعلق می‌گیرد و تکلیف افرادی که می‌خواهند از سایر استان‌ها به این 11 استان سفر کنند معلوم نیست.

دولت به جای شناسه‌دار کردن کارت سوخت جایگاه‌ها و برخورد با اقلیت سوءاستفاده‌کننده از این امکان ضروری که قابل شناسایی هستند در حال حذف آن برای اکثریت درستکار جامعه است!