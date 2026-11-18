نرخ انواع تایر سواری، با خروج از قیمت‌گذاری و واگذاری اختیار به تولیدکنندگان تا 30 درصد گران شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با تصمیم ستاد تنظیم بازار مبنی بر خروج تایرهای سواری از شمول قیمت‌گذاری دستوری، اختیار تعیین قیمت این محصولات به تولیدکنندگان واگذار شد؛ تصمیمی که به ادعای فعالان صنعت، گامی در راستای اصلاح ساختار قیمت‌گذاری، کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار و بهبود شرایط توزیع به شمار می‌رود.

در پی این تغییر رویه، شرکت‌های تولیدکننده تایر با اخذ مجوز از هیئت‌مدیره، نسبت به اصلاح قیمت فروش محصولات خود اقدام کرده‌اند؛ بر این اساس، نرخ فروش تایرهای سواری به‌صورت میانگین تا 30 درصد افزایش می‌یابد.

از آنجا که تایرهای سواری سهم عمده‌ای (حدود 70 درصد) از حجم تولید این صنعت را به خود اختصاص می‌دهند، این تغییر قیمت تأثیر قابل‌توجهی بر فعالیت‌های عملیاتی و اقتصادی تولیدکنندگان خواهد داشت.

با این حال، چالش‌های بخش تأمین نیز همزمان با این تغییرات خودنمایی می‌کند. بنا بر اعلام فعالان صنعت، با تغییر در سازوکار تأمین ارز و اولویت‌های کالایی، شرایط تأمین مواد اولیه مورد نیاز تغییر کرده و بخشی از مواد اولیه وارداتی از طریق روش‌های جایگزین (از جمله ارز حاصل از صادرات و سپرده ارزی) تأمین می‌شود.

این امر علاوه‌بر افزایش هزینه تأمین مواد اولیه وارداتی، به دلیل وابستگی بخشی از مواد اولیه داخلی به نهاده‌های وارداتی، موجبات افزایش قیمت مواد اولیه داخلی را نیز فراهم کرده است که در نهایت بهای تمام‌شده محصولات را تحت تأثیر قرار

خواهد داد.

تولیدکنندگان تایر معتقدند؛ واگذاری اختیار تعیین قیمت، اگرچه ظرفیت مناسبی برای اصلاح حاشیه سود و بهبود شرایط اقتصادی تولید ایجاد می‌کند اما با توجه به تغییرات همزمان در هزینه‌های تأمین مواد اولیه، آثار دقیق و قابل اتکای خالص این تحولات بر سودآوری شرکت‌ها در شرایط فعلی به‌طور دقیق قابل برآورد نیست و جزئیات و آثار مالی آن در گزارش‌های تفسیری دوره‌های آتی مدیریت اطلاع‌رسانی خواهد شد.

خروج روغن موتور بنزینی از شمول قیمت‌گذاری

همچنین برخی گزارش‌ها حاکی از ان است که روغن موتور بنزینی هم از شمول قیمت‌گذاری تثبیتی خارج شده است.

به گزارش رسانه‌ها، بر اساس نامه مورخ 24 آبان 1405 انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی ایران، روغن موتور بنزینی مطابق مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور از شمول قیمت‌گذاری تثبیتی خارج شده و تولیدکنندگان می‌توانند افزایش قیمت محصولات خود را در چارچوب ضوابط قانونی اعمال کنند.

در این نامه که خطاب به مدیران عامل شرکت‌های نفت بهران، نفت سپاهان، نفت پارس و نفت ایرانول صادر شده، آمده است که مطابق تصمیمات اتخاذ شده در انجمن، افزایش قیمت محصولات روغن موتور بنزینی در چارچوب قواعد سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و با نرخ‌های اعلام‌شده در ملاک مصوب اعمال خواهد شد. همچنین مقرر شده است مراتب برای استحضار و اطلاع‌رسانی به سازمان حمایت ارسال شود.

اگر چه این نامه از خروج روغن موتور بنزینی از نظام قیمت‌گذاری تثبیتی خبر می‌دهد، اما در متن آن درصد مشخصی برای افزایش قیمت یا جدول نرخ‌های جدید اعلام نشده است.

بر این اساس، میزان افزایش قیمت محصولات شرکت‌های تولیدکننده روغن موتور هنوز از این سند قابل تعیین نیست و باید منتظر اعلام نرخ‌های جدید از سوی تولیدکنندگان بود.

گفتنی است این نامه صرفاً به روغن موتور بنزینی اشاره دارد و نمی‌توان خروج سایر روانکارها از قیمت‌گذاری تثبیتی را بر اساس آن تأیید کرد.