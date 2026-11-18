قیمت هر کیلوگرم شیر خام کیفی استاندارد درِ دامداری با توافق کارگروه تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی ۶۸ هزار تومان تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس اعلام انجمن صنایع لبنی، در جلسه دیروز ۲۷ آبان‌ماه کارگروه تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی، قیمت شیر خام تعیین تکلیف شد.

بر این اساس، نرخ هر کیلوگرم شیر خام با کیفیت استاندارد و چربی پایه سه و دو دهم درصد، درِ دامداری ۶۸ هزار تومان مورد توافق قرار گرفت.

این نرخ یک هفته پس از ابلاغ کتبی مصوبه برای دامداری‌ها و کارخانه‌های لبنی لازم‌الاجرا خواهد بود.

طبق مصوبه جدید، به ازای هر یک‌دهم درصد افزایش یا کاهش چربی نسبت به میزان پایه سه و دو دهم درصد، مبلغ ۸۵۰ تومان به نرخ شیر خام اضافه یا از آن کسر می‌شود.

همچنین هزینه حمل شیر خام بر اساس بارنامه‌های صادرشده و مطابق تعرفه وزارت راه و شهرسازی بر عهده کارخانه‌های لبنی خواهد بود.

تعیین نرخ جدید شیر خام پس از چند هفته بحث و بررسی میان تشکل‌های دامداری، صنایع لبنی و کارشناسان بخش کشاورزی انجام شد.

در این مدت پیشنهادهای متفاوتی برای اصلاح قیمت مطرح شده بود و سرانجام کارگروه تنظیم بازار با نرخ توافقی ۶۸ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم شیر خام استاندارد

موافقت کرد.

قیمت قبلی شیر خام کیلویی ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان بود.