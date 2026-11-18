رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به رشد بیش از شش درصدی تولید آبزیان در کشور اعلام کرد که ایران از نظر نرخ رشد تولید، در میان پنج کشور برتر جهان قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، حمزه رستم‌پور، دیروز چهارشنبه ۲۷ آبان در نشست خبری این سازمان، با اشاره به روند توسعه صنعت شیلات کشور اظهار کرد: تولید آبزیان ایران از حدود ۵۷ هزار تن در سال ۱۳۵۷ به یک میلیون و ۵۷۰ هزار تن در سال ۱۴۰۴ رسیده که نشان‌دهنده رشد قابل توجه این صنعت طی سال‌های گذشته است.

وی با اشاره به افزایش ظرفیت تولید در استان‌های مختلف افزود: در استان مرکزی نیز تولید آبزیان که حدود ۳۰ سال پیش در سطح محدودی قرار داشت؛ اکنون به بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن رسیده است.

اشتغال‌زایی یک میلیون نفری

رئیس سازمان شیلات ایران با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۱۰۰ اسکله و حدود ۲۲ هزار شناور صیادی در کشور فعالیت دارد، افزود: بیش از ۲۲ هزار صیاد در این حوزه مشغول به کار هستند و مجموع اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بخش شیلات به حدود یک میلیون نفر می‌رسد.

رستم‌پور با تأکید بر نقش روزافزون آبزیان در تأمین امنیت غذایی جهان تصریح کرد: تولید جهانی آبزیان طی یک دهه گذشته رشد قابل توجهی داشته و ایران نیز با ثبت رشد بیش از شش درصدی، در میان پنج کشور برتر جهان از نظر رشد تولید آبزیان قرار گرفته است. البته ظرفیت‌های موجود در کشور فراتر از میزان بهره‌برداری فعلی است و با وجود روند مثبت تولید، توسعه صنعت شیلات باید با شتاب بیشتری دنبال شود.

او با اشاره به عملکرد بخش شیلات در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه افزود: با وجود شرایط خاص کشور و وقوع جنگ در سال ۱۴۰۴، اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه در بخش شیلات محقق شد و حتی در برخی حوزه‌ها عملکردی فراتر از برنامه به ثبت رسید. این در حالی است که بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های شیلاتی کشور در مناطق جنوبی قرار دارد.

صادرات در شرایط جنگی؟!

رئیس سازمان شیلات ایران درباره برنامه‌های سرمایه‌گذاری سال جاری نیز گفت: برای سال ۱۴۰۵ جذب حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در صنعت شیلات هدف‌گذاری شده که تاکنون پروژه‌هایی به ارزش حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به مرحله سرمایه‌گذاری رسیده است.

رستم‌پور با اشاره به وضعیت تولید و صادرات میگو اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۶۲ هزار تن میگو در کشور تولید شد که رکوردی در صنعت آبزی‌پروری ایران به شمار می‌رود. بیش از ۷۰ درصد این میزان تولید نیز به بازارهای صادراتی اختصاص یافت. با وجود آغاز شرایط جنگی در مقطع حساس تکثیر و پرورش میگو در مناطق جنوبی کشور، چرخه تولید متوقف نشد و بخش عمده مراحل تکثیر و پرورش انجام گرفت.

او با اشاره به تداوم فعالیت‌های صادراتی در این بخش گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۰ هزار تن میگو برداشت شده و صادرات این محصول نیز ادامه دارد؛ به‌گونه‌ای که تنها طی دو روز گذشته حدود یک هزار تن میگو از کشور صادر شده است.

ادعای آمریکا بی‌اساس است

همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس سازمان شیلات ایران در واکنش به ادعای بی‌اساس دشمن آمریکایی، مبنی بر دخالت صیادان ایرانی در عملیات نظامی و کاشت مین در دریا اظهار داشت: هر بخش در کشور وظیفه مشخصی دارد و مأموریت سازمان شیلات نیز تولید، اشتغال‌زایی، محرومیت‌زدایی، مهاجرت معکوس و ارزآوری است؛ بنابراین قرار نیست در امور سیاسی یا نظامی مداخله کنیم.

وی افزود: وظیفه صیادان ما صید و فعالیت در حوزه شیلات است و این ادعا که صیادان در عملیات نظامی دخالت دارند، صحت ندارد. صیادان کشور در همین شرایط نیز به فعالیت صیادی خود مشغول بوده‌اند و مأموریت آن‌ها انجام فعالیت‌های اقتصادی و تأمین تولید است.