به گفته مدیرعامل سازمان اموال تملیکی، امسال نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان عملکرد فروش در حوزه مولدسازی ثبت شده است. همچنین سازمان در هشت مزایده برگزارشده، بیش از ۱۲ همت به منابع دولت کمک کرده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، «احسان عسکری» مدیرعامل این سازمان در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال، با تشریح رویکرد جدید این سازمان در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت اظهار کرد: نگاه جدید به سازمان، عبور از رویکرد صرفاً فروش کالا و خدمات و حرکت به سمت تبدیل آن به مجموعه‌ای سیاست‌گذار و تأمین‌کننده مالی برای دولت است تا از ظرفیت دارایی‌های مازاد و ارزش‌آفرین در جهت توسعه زیرساخت‌های عمرانی، آموزشی و طرح‌های توسعه‌ای استفاده شود.

وی با اشاره به برنامه سازمان برای بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی افزود: یکی از برنامه‌های اصلی، راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان و املاک و مستغلات است که در گام نخست، از ظرفیت دارایی‌های خانواده وزارت اقتصاد برای تشکیل این صندوق‌ها استفاده خواهد شد.

عسکری با بیان اینکه آیین‌نامه نحوه تاسیس نخستین صندوق مولدسازی با همکاری سازمان بورس تدوین شده است، تصریح کرد: سرمایه اولیه این صندوق حدود ۱۰ همت پیش‌بینی شده و ارزش آن با اضافه شدن هر پروژه و دارایی جدید، بر اساس ارزش‌گذاری همان پروژه افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: برنامه‌ریزی شده است در ماه‌های آینده و پیش از پایان سال، این صندوق افتتاح شود و املاک و دارایی‌های مازاد دولت که قابلیت ارزش‌آفرینی دارند، به آن اضافه شوند تا واحدهای سرمایه‌گذاری و توکن‌های مربوط به آنها از طریق بازار سرمایه عرضه شوند. به این ترتیب، مردم نیز می‌توانند با سرمایه‌های خرد در این فرآیند مشارکت کنند.

وی در تشریح وضعیت دارایی‌های تحت مدیریت سازمان گفت: در حال حاضر حدود ۳۹۶ همت دارایی در سبد مولدسازی قرار دارد که در دوره پنج تا شش ماهه اخیر، حدود ۱۱۷ همت دارایی جدید به این مجموعه اضافه شده و برای آغاز فرآیند ارزش‌آفرینی و مولدسازی آنها مصوبه دریافت شده است.

عسکری با اشاره به عملکرد فروش دارایی‌ها اظهار کرد: امسال نزدیک به ۴۰ همت عملکرد فروش در حوزه مولدسازی ثبت شده است. همچنین سازمان در هشت مزایده برگزارشده، بیش از ۱۲ همت به منابع دولت کمک کرده است. وی شفاف‌سازی فرآیندهای فروش را از دیگر اقدامات سازمان برشمرد و افزود: برای نخستین بار، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی فروش کالاهای خود از طریق بورس کالا را نیز آغاز کرده است که این اقدام علاوه بر افزایش شفافیت، به توسعه فعالیت‌های بازار سرمایه کمک می‌کند.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در ادامه به برخی پروژه‌های شاخص مولدسازی اشاره کرد و گفت: در پروژه پل B1 کرج که در جریان جنگ تحمیلی آسیب دیده بود، با همکاری وزارت راه و شهرسازی و ارزش‌گذاری یک قطعه زمین، فرآیند مولدسازی انجام شد و مصوبه مربوط به آن در مدت دو ماه ابلاغ شد. ارزش این واگذاری حدود یک‌هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود که به وزارت راه و شهرسازی استان البرز اختصاص یافت تا در مسیر بازسازی این زیرساخت مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به پروژه انتقال زندان از محدوده شهری کرج به خارج این شهر، افزود: در این زمینه اقدامات لازم برای خروج زندان از محدوده شهری و تغییر کاربری و بهره‌برداری از ظرفیت دارایی مربوط انجام شده و پیش‌بینی می‌شود از ماه‌های آینده فرآیند فروش و تعیین تکلیف آن آغاز شود.

عسکری درباره دستگاه‌هایی که بیشترین بهره را از سیاست مولدسازی دارایی‌های دولت برده‌اند، گفت: وزارت راه و شهرسازی از جمله دستگاه‌هایی است که بیشترین استفاده را از این ظرفیت داشته است. در جلسه اخیر هیئت عالی مولدسازی نیز مصوباتی برای تأمین مالی و توسعه خطوط ریلی به تصویب رسید.

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی همچنین به اقدامات قوه قضائیه در این حوزه اشاره کرد و گفت: قوه قضائیه نیز در زمینه سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های مولدسازی گام‌هایی برداشته است. در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ظرفیت‌ها و موضوعات مختلف برای رفع موانع و ایجاد مسیرهای جدید تأمین مالی و ارزش‌آفرینی در حال پیگیری است.