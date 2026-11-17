فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج را نهادی مردمی و ستون فقرات دفاع از کشور دانست و بر نقش‌آفرینی آن در عرصه‌های امنیتی تأکید کرد.

سردار سرلشکر احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح روز سه‌شنبه (26 آبان 1405) در مراسم تجدید میثاق بسیجیان با آرمان‌های امام خمینی(ره) در حرم مطهر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، با اشاره به نقش بسیج در عرصه‌های دفاعی و امنیتی، این نهاد را همزمان یک تفکر، تشکل، جریان مردمی و نهادی بزرگ توصیف کرد که کشور به آن می‌بالد.

وی با اشاره به حضور بسیجیان در مقابله با تحرکات تروریستی در جنوب شرق کشور و تلاش‌ها برای نفوذ به مناطق داخلی، اظهار کرد: بسیجیان در این عرصه‌ها حضور داشتند و در میدان دفاع ایفای نقش کردند.

فرمانده کل سپاه با اشاره به سازماندهی بسیج در قالب گردان‌های مختلف افزود: گردان‌های بیت‌المقدس، امام علی(ع)، امام حسین(ع) و فاتحین و همچنین لشکرهای مردمی، با حضور بسیجیان، ستون فقرات دفاع از کشور را تشکیل می‌دهند. وحیدی با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی و ایران با وجود توطئه‌های متعدد در عرصه‌های مختلف با مقاومت مواجه شده‌اند، گفت: امام خمینی(ره) نیز تأکید داشتند که با حاکم‌شدن تفکر بسیجی، طمع‌ورزان نمی‌توانند به اهداف خود درباره ایران دست پیدا کنند؛ واقعیتی که امروز در میدان دیده می‌شود.

وی اخلاص و مجاهدت بسیجیان در عرصه‌های گوناگون را از عوامل قدرت این مجموعه دانست و ادامه داد: به لطف و عنایت اهل‌بیت(ع)، حضور بسیج کشور را در برابر تهدیدها بیمه کرده است و دشمن نمی‌تواند صحنه‌ای را علیه انقلاب اسلامی و مردم ایران بیابد که بسیجیان در آن حضور نداشته باشند.

فرمانده کل سپاه همچنین با اشاره به حضور بسیجیان در خیابان‌ها و ایست‌وبازرسی‌ها برای حفظ امنیت مردم اظهار کرد: حمله به پایگاه‌ها و حوزه‌های بسیج نیز عمق کینه و عداوت دشمن با این نهاد را آشکار کرد.

سرلشکر وحیدی با اشاره به تجدید عهد بسیجیان با امام خمینی(ره)، رهبر انقلاب و خون شهدای انقلاب در این مراسم، گفت: این بیعت مسئولیت بزرگی بر دوش بسیجیان می‌گذارد تا در دفاع از انقلاب اسلامی، نظام و مردم ایران لحظه‌ای غفلت نکنند.

وی با اشاره به تحولات پیش‌روی کشور و منطقه افزود: امروز کشور در آستانه تحولی بزرگ قرار دارد و ملت ایران در تحولات اجتماعی و بین‌المللی و شکل‌گیری معادلات امنیتی جدید نقش‌آفرینی می‌کند. به گزارش مهر، فرمانده کل سپاه در پایان با اشاره به سخنان رهبر شهید انقلاب درباره «پیچ تاریخ» گفت: ملت ایران در این مقطع تاریخی در حال نقش‌آفرینی است و استکبار و دشمن آمریکایی بیش از هر زمان دیگری با ضربه و ضعف مواجه شده است.