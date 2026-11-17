نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دشمنان اعتراف کردند ایران امروز از مرحله بقا و تثبیت عبور کرده و وارد مرحله گسترش، اقتدار و توسعه نگرش و باور خود در دنیا شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالله حاجی‌صادقی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم شهدای سرباز سپاه پاسداران با اعلام اینکه سپاه در جنگ رمضان حدود

81 شهید سرباز به اسلام و انقلاب تقدیم کرد، به جایگاه شهدا در ادبیات دینی و آیات قرآن کریم اشاره کرد و اظهار داشت: در نگاه قرآن، شهید انسانی از دست‌رفته و ناکام نیست، بلکه شهادت هدیه‌ای الهی و پاداشی بزرگ از سوی خداوند است و برای شهید به معنای پیروزی و رسیدن به مقصد نهائی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه قرآن کریم درباره شهدا دو نکته اساسی را مطرح می‌کند، گفت: نخست اینکه خداوند اجازه نمی‌دهد شهدا را مرده بدانیم و نکته دوم این است که شهدا حقیقتاً زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی دریافت می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه افزود: اگرچه شهید حیات جسمانی و دنیوی خود را از دست می‌دهد، اما به حیات حقیقی، طیبه و جاودانه دست می‌یابد بنابراین، شهادت در فرهنگ قرآن پایان زندگی نیست، بلکه آغاز حیات ابدی و رسیدن به سعادت الهی است.

به گزارش تسنیم، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایثار خانواده شهدا در جنگ، ایستادگی و مقاومت آنها را بستری برای جرات و ایستادگی به مردم خواند و بیان داشت: ایستادگی، صبر و مقاومت شما علاوه‌بر جرات بخشیدن به مردم و نیروهای نظامی دشمن را به اعتراف واداشت.

حجت‌الاسلام و المسلمین حاجی‌صادقی گفت: دشمنان اعتراف کردند ایران امروز از مرحله بقا و تثبیت عبور کرده و وارد مرحله گسترش، اقتدار و توسعه نگرش و باور خود در دنیا شده است. آنان تصور می‌کردند با هدف قرار دادن مسئولان، جوانان و مردم می‌توانند این نظام را از بین ببرند، اما نتیجه این اقدامات، تقویت روحیه مقاومت و زنده‌تر شدن ملت ایران بود.

وی در ادامه با بیان اینکه شهدا علاوه‌بر برخورداری از حیات جاودانه، احیاگر دین و جامعه اسلامی هستند، اظهار داشت: همان‌گونه که امام حسین(ع) با شهادت خود دین خدا را زنده کرد، امروز نیز برکت خون شهدا موجب حفظ و بقای انقلاب اسلامی شده است. اگر امروز انقلاب اسلامی با اقتدار در جهان مطرح است و دشمنان به قدرت و جایگاه ایران اعتراف می‌کنند، این عزت و اقتدار به برکت ایثار و فداکاری شهداست.

حجت‌الاسلام و المسلمین حاجی‌صادقی گفت: گرامیداشت یاد شهدا تنها تکریم یک حادثه تاریخی نیست، بلکه این مجالس، مجالس حفظ و بقای انقلاب اسلامی هستند. همان‌گونه که مجالس امام حسین(ع) در زنده نگه داشتن اسلام نقش اساسی داشته‌اند.

نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به جایگاه تاریخی نظام ولایی بیان داشت: نظام‌های الهی در طول تاریخ اسلام عمر چندانی نداشتند، اما نظام ولایی کنونی به برکت مقاومت و ایستادگی مردم و خون شهدا، نزدیک به پنج دهه است که پابرجا مانده و مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی با اشاره به اعترافات دشمنان درباره تحولات اخیر اظهار کرد: دشمنان اذعان دارند که جمهوری اسلامی از مرحله بقا و تثبیت عبور کرده و وارد مرحله گسترش و اقتدار شده است. آنان تصور می‌کردند با هدف قرار دادن مسئولان، جوانان و مردم می‌توانند این نظام را از بین ببرند، اما نتیجه این اقدامات، تقویت روحیه مقاومت و زنده‌تر شدن ملت ایران بود.

حجت‌الاسلام و المسلمین حاجی صادقی با تأکید بر تداوم مسیر مقاومت تصریح کرد: به لطف الهی، این حرکت و خیزش که با شهادت امام ما در نهم رمضان آغاز شد و همچنان ادامه دارد، جز با نابودی و هلاکت این غده سرطانی، رژیم صهیونیستی و بیرون راندن آمریکا از منطقه پایان نخواهد پذیرفت.

وی خاطرنشان کرد: امروز ملت ایران با اقتدار در برابر استکبار ایستاده و اعلام می‌کند که انتقام خون امام شهید خود را خواهد گرفت و دیگر در برابر آمریکا تسلیم نخواهد شد. دوران اربابی و کدخدایی آمریکا به پایان رسیده و این دستاورد بزرگ به برکت خون شهدا حاصل شده است. همه ما مدیون شهدا هستیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین حاجی صادقی با اشاره به عشق و ارادت خانواده‌های شهدا به مقام معظم رهبری و آرمان‌های انقلاب اسلامی اظهار کرد: خانواده‌های شهدا با تقدیم عزیزان خود در راه اسلام، پیمان بسته‌اند که تا رسیدن به پیروزی نهائی، تحقق آرمان‌های الهی و برقراری عدالت به دست حضرت ولی‌عصر (عج)، هرگز از مبارزه، جهاد و مقاومت دست نخواهند کشید.

به گزارش تسنیم، نماینده ولی فقیه در سپاه بیان داشت: شهادت فرزندان این سرزمین نه‌تنها موجب تضعیف اراده ملت نشده، بلکه عزم و اراده آنان را در مسیر دفاع از انقلاب، نظام و میهن اسلامی راسخ‌تر کرده است و دشمنان باید بدانند ملت ایران در برابر هرگونه تعرض به کشور و آرمان‌های خود ایستادگی خواهد کرد.

وی با تأکید بر جایگاه والای سربازی ولایت گفت: در فرهنگ دینی و ولایی، عنوان سرباز ولایت ارزشی فراتر از مقام‌ها و درجات دنیوی دارد؛ همان‌گونه که شهید حاج قاسم سلیمانی نیز بر عنوان سرباز ولایت افتخار می‌کرد.

نماینده ولی فقیه در سپاه خاطرنشان کرد: مسئولان باید قدردان فداکاری شهدا و خانواده‌های آنان باشند و با تبعیت از ولایت و خدمت صادقانه به مردم، در مسیر تحقق آرمان‌های شهدا گام بردارند.