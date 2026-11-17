سخنگوی دولت اعلام کرد: هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران در پی رحلت عالم ربانی آیت‌الله وحید خراسانی، مرجع عالیقدر جهان تشیع، امروز چهارشنبه را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا اعلام کرد که هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران در پی رحلت عالم ربانی حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، مرجع عالیقدر جهان تشیع، روز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۵ را در سراسر کشور عزای عمومی

اعلام کرد.