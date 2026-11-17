سرویس سیاسی-

درحالی که آمریکا و تیم ترامپ با طرح و نقشه مدون در کمین «امید» نشسته‌اند و برای اختلال در اقتصاد و معیشت مردم برنامه دارند؛ دولت به «دلداری» روی آورده و مجلس مشغول نطق «شفاهی» است.

رفت و آمد وزرا و مسئولین به بهارستان و حضور در صحن و کمیسیون‌های تخصصی کما ‌فی‌السابق ادامه دارد اما دریغ از نظارت جدی بر روند گرانی‌های افسارگسیخته.

این روزها منتخبین مردم به شرح درد و تذکر شفاهی اکتفا کرده و از اقدامات عملی پرهیز دارند، دولت نیز در سایه عدم نظارت جدی، به دلداری و سخنان تکراری بسنده می‌کند؛ اما تاوان بی‌عملی مسئولین اجرائی از جیب مردم کسر می‌شود.

مردم با سیلی

صورتشان را سرخ می‌کنند

یکشنبه 24 آبان 1405، صدای نماینده درود و ازنا در جلسه صحن طنین‌انداز شد؛ روح الله لک‌آبادی به انتقاد از گرانی‌ها و تورم پرداخت و گفت: «مردم با سیلی صورتشان را سرخ می‌کنند، برای هر جراحی اقتصادی، گوشت مردم قربانی می‌شود، از گوشت و مرغ و دارو گرفته تا الان داستان بنزین؛ چطور ۳۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود؟ ولی شما خبر ندارید!؟».

مشکلات اقتصادی مردم را می‌دانیم

دو روز پس از نطق نماینده ازنا، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی برای ارائه گزارش به مجلس آمد و در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تور خبرنگاران پارلمانی افتاد؛ اما با تکرار وعده و وعیدهای گذشته در شعار متوقف شد.

همتی گفت: «از مشکلات اقتصادی و فشارهایی که مردم متحمل می‌شوند، آگاهی داریم تا جایی که امکان داشته باشد، به دنبال یافتن راهکارهایی برای ایجاد گشایش اقتصادی هستیم. تمام تلاش بانک مرکزی بر این است که گرانی را مهار کند و با بهره‌گیری از ابزارهای در اختیار خود، آثار و پیامدهای فشارهای اقتصادی را خنثی سازد».

برای اصلاح مسائل اقتصادی کشور برنامه و دغدغه داریم

علی نیکزاد، نایب‌رئیس‌مجلس شورای اسلامی نیز فراتر از شرح وقایع نرفت؛ او در جلسه علنی صحن گفت: «در میانه یک جنگ نابرابر قرار داریم، اما با وجود این شرایط، امور کشور را پیش می‌بریم؛ جلسه تشکیل می‌دهیم، نظارت می‌کنیم و برای اصلاح مسائل اقتصادی کشور نیز برنامه و دغدغه داریم».

قابل قبول

حتی بدون برنامه خنثی‌سازی

در شرایطی که دشمن با «تَک اقتصادی» به معیشت مردم حمله کرده و کشور نیازمند «پاتک» یا خنثی‌سازی است؛ رئیس کل بانک برای ارائه گزارش به مجلس رفت و با ارائه اعداد و ارقام نمایندگان مردم را سرگرم کرد.

علی نیکزاد در رابطه با گزارش ارائه شده گفت: «گزارش ارائه‌شده بانک مرکزی از نظر ارائه آمار در وضعیت قابل قبولی قرار دارد»، سپس ادامه داد: «در بخش ارائه برنامه‌ها، از جمله سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، تبیین انحرافات و ارزیابی آثار سیاست‌های اتخاذشده، کاستی‌هایی وجود دارد. انتظار داریم رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی این موارد را بررسی و گزارش تکمیلی را به کمیسیون اقتصادی ارائه کنند».

نظارت جدی، حلقه مفقوده

مسئله امروز، کمبود آمار و گزارش یا ناآگاهی مسئولان از فشار معیشتی مردم نیست که با تذکر شفاهی در صحن یا دعوت از مسئولین به بهارستان مرتفع شود، مسئله، فقدان اقدام مؤثر و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های اجرائی است.

وقتی گرانی از سفره مردم سبقت می‌گیرد، بیان دغدغه و ارائه گزارش‌ گرهی از مشکلات باز نخواهد کرد. مردم از مجلس و نمایندگان خود انتظار دارند نظارت را از تریبون صحن به میدان عمل بیاورد، مهار تورم با نطق قبل از دستور یا میان دستور محقق نمی‌شود؛ آنچه مطالبه عمومی است، نظارت جدی بر عملکرد مسئولان، پاسخگو کردن آنان و دستیابی به نتایج ملموس در مهار گرانی‌هاست.

مجلس به عنوان نهاد ناظر، صرفاً مسئول شنیدن گزارش‌ها و ثبت اظهارات مسئولان نیست؛ بلکه باید در برابر انحراف از سیاست‌ها، ضعف مدیریت و ناکارآمدی تصمیمات اقتصادی که منجر به تورم گشته است، واکنش نشان دهد.

ابراز نگرانی درخصوص کوچک شدن سفره مردم و گرانی‌ها نباید به تذکر شفاهی و نطق در صحن محدود شود؛ منتخبین مردم باید اقدام عملی کرده و از ابزار نظارتی بیش از این بهره

بگیرند.

مردم در انتظار نتیجه؛ ‌

دولت مشغول شعار،

مجلس سرگرم نطق

چرا در شرایطی که فشار گرانی و تورم افسارگسیخته بر معیشت مردم سایه انداخته و هر روز عرصه را بر مردم تنگ‌تر می‌کند، دولت و مجلس در چرخه‌ ارائه گزارش و ابراز نگرانی متوقف شده‌اند؟

فاصله‌ای معنادار میان مطالبات عمومی و عملکرد مسئولان اجرائی و نظارتی وجود دارد که با روند فعلی رسیدن به آن نقطه دور از ذهن است. دولت از برنامه‌ریزی برای ایجاد گشایش اقتصادی سخن می‌گوید و مجلس نیز در جلسات علنی نسبت به وضعیت معیشتی مردم گله‌مند است اما نتیجه برنامه‌ریزی قوه مجریه و گله‌مندی قوه مقننه در بازار و لیست کالاهای اساسی مشاهده نمی‌شود.

هرچقدر آثار تورم در بازار لمس شدنی است، نتیجه نظارت و تذکر نمایندگان گُم و نا‌پیداست؛ از این رو انتظار نمایندگان باید از نطق به سوی عملکرد محسوس و جدی حرکت کنند.

تعداد و تعدد جلسات مجلس با مسئولین اقتصادی لزوماً به گره‌گشایی در اقتصاد نمی‌انجامد و پاسخگوی انتظار عمومی نیست؛ منتخبین مردم باید بهارستان را به نامی ترسناک برای مدیران ناکارآمد و نالایق تبدیل کنند؛ در غیر این صورت، چرخه باطل گزارش‌های سطحی در ایام جنگ اقتصادی ادامه خواهد یافت؛ مدیر نالایق می‌ماند و از اعتبار نظام اسلامی برای حفظ کرسی خود خرج می‌کند.