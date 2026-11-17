گفت: چه خبر؟!

گفتم: ترامپ به فیلیپین سفر کرده است و مردم فیلیپین تظاهرات بزرگ و انبوهی علیه او برپا کرده و شعار داده‌اند «‌ترامپ از کشور ما برو بیرون‌»، «‌فیلیپین جای جنایتکاران نیست».

گفت: در فیلم و عکس‌هایی که خبرگزاری‌ها منتشر کرده‌اند دیده می‌شود که تظاهر‌کنندگان پرچم آمریکا را به آتش کشیده و با سنگ و چوب به آدمک ترامپ حمله کرده‌اند.

گفتم: نظرسنجی اندیشکده‌های آمریکایی هم نشان می‌دهد که ترامپ منفورترین رئیس‌جمهور آمریکا در افکار عمومی مردم جهان است.

گفت: قبل از سفر به او هشدار داده بودند که با تظاهرات مردم و ابراز نفرت آنها رو‌به‌رو خواهد شد ولی ترامپ نپذیرفته بود!

گفتم: مادر پشه به بچه‌اش گفت؛ آدم‌ها از ما بدشان می‌آید، به آنها نزدیک نشو. بچه پشه گفت؛ اتفاقاً خیلی هم به من علاقه دارند و برایم کف هم می‌زنند! مادرش گفت؛ احمق! دوتا دستشان را به هم می‌زنند تا تو را وسط دو دستشان لِه و لورده کنند!