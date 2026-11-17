*رهبر معظم انقلاب به مناسبت ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی فرمودند «اگر هنوز کسانی هستند که اندک امیدی به تغییر رفتار یا جابه‌جایی‌های حزبی و جناحی در نظام سلطه دارند و یا تصوّر می‌کنند با امتیاز دادن به امریکا می‌توانند او را از دشمنی با ملّت ایران منصرف کنند، سخت در اشتباه‌اند» چگونه هنوز هم برخی دولتمردان می‌گویند که ما می‌توانیم با عزت گفت‌وگو کنیم و با عزت موضوع را تمام کنیم!

سخاوتی

*مقاومت نیروهای مسلح و مردم ما، در کنار تدبیری که رهبری عزیزمان به کار گرفتند، توانسته است آمریکا را علاوه بر ناکام گذاشتن در دستیابی به اهدافش، مستأصل نیز بکند. افتخار هم می‌کنیم که تجهیزات و تسلیحات ما همگی حاصل ذهن و اندیشه دانشمندان جوان خودمان و همچنین تلاش صنعتگران و فناوران کشورمان است.

خیرجویی

*آنچه در ایران حاصل شده است، ریشه در جوانه‌های قدرتی دارد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی روییدن گرفته و به برکت خون‌های مقدس ریخته شده در پای آن به درختی تناور تبدیل شده که با اتکا به آن ایران از انفعال تاریخی خارج شده و امروز به قدرتی مؤثر در تعیین معادلات ژئوپلیتیک قدرت در عصر حاضر تبدیل شده است. خدا را بر این همه نعمت شکر.

عقیلی

* امام خامنه‌ای شهید درباره مسئولان حکومتی در نظام اسلامی می‌فرمایند؛ اگر کسی در نظام جمهوری اسلامی در مسئولیتی مشغول کار است، ولی آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی را آن‌گونه که امام بزرگوار ترسیم کرده است و در قانون اساسی تجسم پیدا کرده، در دلش قبول ندارد، اشغال آن پست برای او حرام شرعی است!

کیانی

*برنی سندرز، سناتور کهنه‌کار آمریکایی اعتراف کرد جنگ علیه ایران نیز مانند دیگر جنگ‌های آمریکا در ویتنام و عراق، بر پایه دروغ انجام شد. بنویسید دروغ و حیله در ذات آمریکایی‌هاست.

خان‌بیگی

*آیت‌الله جوادی آملی نقل می‌کنند: روزی در محضر حضرت علامه طباطبایی سخن از فهم قرآن شد. ایشان فرمودند: قرآن چهار معنا دارد که بهره هر کس از این مراتب، به قدر پاکی و تهذیب نفس اوست، نه به صرف داشتن علم یا زبان.

لامعی

*با خبر شدیم پیرو تأکید و دستور رهبر معظم انقلاب، اجرای طرح «هر خانه، یک نیروگاه» در اولویت کاری وزارت نیرو قرار گرفته و در حال حاضر ۵۱ هزار خانه در سراسر کشور به مولدهای تجدیدپذیر پشت‌بامی تجهیز شده‌اند و وزارت نیرو در برنامه‌ای کلان، تجهیز ۶۰۰ هزار خانه دیگر را در دستور کار خود قرار داده است. مزیت دیگر این طرح این است که هم‌وطنان علاوه بر تأمین برق مصرفی مورد نیاز خود، این امکان را خواهند داشت که برق مازاد تولیدی را به شبکه سراسری بفروشند.

وزیرنیا

*فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، اعلام کرد درگیری‌های مرتبط با ایران طی هشت ماه گذشته، بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو برای اروپا هزینه داشته است. رقمی که به گفته او عمدتاً ناشی از افزایش قیمت انرژی بوده است. وی همچنین تأکید کرده این بحران را نمی‌توان از راه نظامی حل کرد، بلکه باید از طریق دیپلماسی و مذاکره به آن پرداخت. در حالی که چندی پیش در حمایت از جنگ آمریکا و رژیم جهنمی صهیونیستی علیه ایران رجز می‌خواند!

کهندل

*اصابت دقیق سامانه‌های پدافندی بومی و مهمات پرسه‌زن و حرارت‌یاب ایران (همچون موشک ۳۵۸) به جنگنده نسل پنجم و رادارگریز اف-۳۵، شوکی جبران‌ناپذیر به پنتاگون و صنایع تسلیحاتی لاکهید مارتین وارد ساخت. این رویداد راهبردی ثابت کرد که حتی پیچیده‌ترین لایه‌های پنهان‌کاری نیز در برابر شبکه یکپارچه دفاعی ایران آسیب‌پذیرند و هیچ نقطه امنی برای دارایی‌های نظامی متجاوزان در منطقه وجود ندارد.

امیدی‌فر

*صدراعظم سابق آلمان(آنگلا مرکل) جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را «زیاده‌روی» دانست و در عین حال این اقدامات را به بهانه تأمین امنیت توجیه کرد؛ موضعی دوگانه و متناقض که همزمان جنایت را نقد و سپس تطهیر می‌کند! این چهره حقیقی شیاطین غرب است که دم از حقوق بشر می‌زنند!

ستوده

*استقامت ملت و نیروهای مسلح و دولت ایران در این جنگ مانع دستیابی دشمن به اهداف اعلام‌شده خود شده و از این جهت تحسین زیادی در جهان برانگیخته و حقیقتاً هم این استقامت بسیار بزرگ و تاریخی بوده است.

یونسی

*آمریکایی که ادعای رهبری جهان را دارد، در اداره ساده‌ترین امور داخلی خود (آسمان و پروازهای داخلی) فلج می‌شود و وزیر کابینه‌اش ناچار می‌شود به ناتوانی تکنولوژی کشور در این زمینه اعتراف کند. یعنی باید غرب مغرور باور کند که این آغاز فصل جدیدی از زوال ساختاری آنهاست.

مردی‌ها

*مردم مبعوث شده به دلاورمردان نیروهای مسلح در زمین، هوا و دریا این پیام صریح و روشن را می‌دهند که؛ ما سنگر خیابان رها نخواهیم کرد و شما هم سنگر تنگه هرمز را تا شکست دشمن غدّار رها نکنید. مردم امروز به تنگه هرمز به دیده تنگه اُحد نگاه می‌کنند. نمی‌خواهند خاطرات تلخ این نبرد تاریخی که در جنگ احد غفلت شد، در حفظ تنگه هرمز تکرار شود!

یعقوبی

*نیروهای العمالقه جزو وحشی‌ترین و بی‌رحم‌ترین گروه‌های تابع ائتلاف سعودی هستند که ادعای شکست‌ناپذیری در برابر انصارالله را داشتند. اما نبردهای ۱۱۷ روز اخیر ثابت کرد که هیچ‌کس قدرت ایستادگی در برابر عزم و ایمان ملت یمن را ندارد.

آدینه

*شوخی نیست، گفته می‌شود یک تیپ کامل از مزدوران العمالقه از مزدوران آل سعود در منطقه جنوب خود را تسلیم رزمندگان یمنی کرده‌اند. یاد فتح خرمشهر در سال ۶۱ و موج گسترده اسیر شدن نیروهای بعثی به‌دست رزمندگان دوران دفاع مقدس ۸ ساله افتادم.

مرصوصی

*بحران در فرودگاه‌های آمریکا را نباید صرفاً یک اختلال فنی ساده به حساب آورد؛ بلکه زنگ خطری است برای سیستمی که از درون تهی شده و چشمان خود را بر روی ویرانی‌های خانه خود بسته است تا در بیرون، آتش‌افروزی کند. و به زودی ان‌شاءالله جهان فروپاشی او را نظاره خواهد کرد.

ناصری

*رئیس‌جمهور محترم می‌فرمایند با خواندن کتاب می‌توانیم مشکلات را حل کنیم. عرض می‌کنم که قبل از قبول مسئولیت باید کتابها را خوانده باشیم!

وفایی- قم

*24 آبان؛ سالروز شهادت ادواردو آنيلی مسلمان، توسط گروهک صهیونی را گرامی می‌داریم و به روح مطهرش سلام و صلوات می‌فرستیم و بر قاتلانش لعن و نفرین!

ماه‌پیکر

* ‌یک هنرمند ترکیه‌ای با روپوش پزشکی خون‌آلود، مقابل موزه هنرهای ترابزون، رنج دکتر حسام ابوصَفیه و کادر درمان غزه را به تصویر کشید و به جنایت‌های رژیم صهیونیستی اعتراض کرد! این مدعیان حقوق بشری غربی کجایند؟ چرا خود را در برابر مردم مظلوم غزه به کری، کوری و گنگی زده‌اند!

ناجی

* هر تصمیمی که مسئولان می‌گیرند، باید شفاف، صادقانه و با جزئیات به مردم گفته شود. مردم نباید تصمیم دولت را در پمپ‌بنزین بفهمند. بنزین فقط مسئله اقتصادی نیست. آثار اجتماعی، سیاسی، امنیتی و معیشتی تصمیم را همزمان ببینند.

موسایی

*کشور در شرایطی قرار دارد که جنگ اقتصادی، فشارهای معیشتی و نگرانی‌های اجتماعی، زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی امیدبخشی به جامعه فقط با سخنرانی و وعده محقق نمی‌شود. مردم باید آثار توجه مسئولان به دغدغه‌هایشان را در تصمیم‌ها، برنامه‌ها و اقدامات اجرایی ببینند.

باصری

*به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، پس از حذف ارز ترجیحی، ۸ میلیون نفر دچار فقر و سوءتغذیه و یک خانوار ۴ نفره با حقوق زیر ۱۰۰ میلیون نمی‌تواند زندگی عادی داشته باشند. دولتمردان پاسخ بدهند آیا با کالابرگ می‌توان یک کیلو گوشت خرید؟

رضاقلی‌خانی

*قاچاق سازمان‌یافته، یکی از مهم‌ترین نشتی‌های سوخت در کشور می‌باشد. گفته می‌شود در برخی جایگاه‌های سوخت در شهرهای کوچک بعضاً خودروهای باری حامل بشکه‌های بنزین را می‌بینید که در جایگاه‌های سوخت‌گیری می‌کنند و مقصدشان ساحل است. این موضوع اگر صحت داشته باشد نظارت جدی‌تر بر شبکه توزیع را طلب می‌کند.

ستارزاده