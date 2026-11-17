بوشهر- خبرنگار کیهان:

هدایت‌اله ‌حاجی‌زاده گفت‌، با اجرای عملیات و کار گروهی مشترک با ستاد شرکت و نهادی امنیتی و قضائی‌، انتظامی و نظامی همکاران این مدیریت موفق به کشف و ضبط ۴۹ دستگاه رمز ارز غیر‌مجاز در شهر برازجان شدند.

مدیر امور توزیع برق برازجان افزود‌، پایش و رصد مستمر شبکه‌های برق و به‌منظور مقابله جدی با برق‌های غیر‌مجاز‌، حفاظت و تأمین برق مطمئن برای شهروندان فهیم این مدیریت و در رأس مسئولان شرکت یکی از رسالت‌های خود را شناسایی مصرف‌کنندگان مشکوک و غیر‌قانونی برق می‌داند.

‌حاجی‌زاده تصریح کرد‌، رمز ارزهای کشف شده عمدتاً در منازل مسکونی بوده و طبق قوانین این هشدار را به آندسته از مشترکان غیرمجاز می‌دهیم که برق منزل‌شان قطع و جمع‌آوری خواهد شد بعلاوه جریمه‌های سنگین در انتظار آنان می‌باشد.‌ مدیر امور توزیع برق برازجان بیان داشت‌، شهروندان می‌توانند با گزارش‌های خود به سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ اعلام نمایند و از پاداش یک تا سیصد میلیون که صرفاً برای مقابله با رمز ارزهای غیر‌مجاز و برق‌های غیر‌قانونی تعبیه شده بهره‌مند شوند.