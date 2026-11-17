مشهد- خبرنگار کیهان‌‌:

دانشیار گروه پزشکی هسته‌ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ساخت دستگاه ایرانی سنجش تراکم استخوان «دیاترون» با همکاری این دانشگاه و یک شرکت دانش‌بنیان پس از ارزیابی و مقایسه عملکرد آن با دستگاه آمریکایی خبر داد.

آتنا آقایی افزود: این دستگاه تراکم استخوان تأییدیه‌های لازم برای نصب و راه‌اندازی را دریافت کرده و اکنون در بیمارستان امام رضا‌(ع) مشهد نصب شده است. وی بیان کرد: با محدودیت واردات دستگاه‌های سنجش تراکم استخوان که اغلب ساخت آمریکا بودند، مراکز درمانی برای تأمین این تجهیزات ناچار به استفاده از دستگاه‌های درجه دو یا دست‌دوم می‌شدند، به همین دلیل این ضرورت احساس شد که فناوری مورد‌نیاز برای سنجش تراکم استخوان در داخل کشور تولید شود.

رئیس بخش پزشکی هسته‌ای بیمارستان امام رضا(ع) مشهد ادامه داد: در این راستا شرکت دانش‌بنیان «پرتونگار پایا» با رویکردی فعال و پویا برای همکاری در این زمینه اعلام آمادگی کرد و پس از هماهنگی‌های انجام‌شده، یک دستگاه در مرکز پزشکی هسته‌ای دانشگاه نصب شد و در ادامه نتایج تصویربرداری آن با نتایج دستگاه آمریکایی موجود در بخش در ۱۱۰ بیمار مقایسه و داده‌های به‌دست‌آمده از نظر آماری بررسی شد.

آقایی با بیان اینکه نتایج این ارزیابی بسیار مطلوب بود، گفت: بررسی‌ها نشان داد دستگاه ایرانی در مقایسه با نمونه آمریکایی کمبودی از نظر عملکرد نداشته است، بر همین اساس تأییدیه علمی آن ارائه و پس از تأیید سازمان غذا و دارو، زمینه تولید انبوه این دستگاه با هزینه کمتر برای شرکت سازنده فراهم شد.

وی نصب دستگاه تولید شده در بیمارستان امام رضا(ع) را گامی مؤثر در دسترسی آسان‌تر بیماران به خدمات تشخیصی دانست و ادامه داد: با نصب این دستگاه خدمات سنجش تراکم استخوان با تعرفه دولتی به بیماران ارائه می‌شود؛ به‌طوری‌که هزینه این بررسی برای بیماران حدود یک‌هشتم هزینه آن در مراکز خصوصی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به کاربرد گسترده سنجش تراکم استخوان در تشخیص و پایش وضعیت سلامت استخوان‌ها عنوان کرد: انجام این بررسی برای زنان بالای ۶۵ سال و مردان بالای ۷۰ سال توصیه می‌شود؛ همچنین افراد مبتلا به برخی بیماری‌های زمینه‌ای، از جمله بیماری‌های روماتولوژی و بیماری‌های کلیوی و کبدی، ممکن است در سنین پایین‌تر نیز به انجام این بررسی نیاز داشته باشند.

آقایی افزود: در بیماران مبتلا به برخی سرطان‌ها به‌‌ویژه سرطان پروستات و سایر مواردی که درمان‌های هورمونی دریافت می‌کنند، سنجش تراکم استخوان در سنین پایین‌تر و در ابتدای درمان اهمیت دارد. همچنین در برخی بدخیمی‌ها و سرطان‌های دستگاه گوارش، کبد، کلیه و سایر اندام‌ها، پایش وضعیت استخوان‌ها در طول درمان مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی درباره بیماران مبتلا به سرطان تیروئید نیز توضیح داد: در بیمارانی که تحت درمان با داروهای هورمونی تیروئید قرار دارند، پس از گذشت پنج سال از شروع درمان، انجام سنجش تراکم استخوان و تکرار آن به‌ صورت دوره‌ای، هر دو سال یک‌بار مطابق راهنماهای روز دنیا توصیه می‌شود.

به گفته وی، امید است با تولید انبوه دستگاه دیاترون و توسعه استفاده از آن در مراکز درمانی، ضمن کاهش هزینه‌های بیماران، زمینه خودکفایی کشور در این حوزه و جایگزینی تجهیزات خارجی با نمونه باکیفیت ایرانی فراهم شود.