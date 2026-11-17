اصفهان- خبرنگار کیهان:

گروه فولاد مبارکه با مشارکت ۱۱ شرکت تابعه خود در بیست‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی ایران متافو حضور می‌یابد تا تازه‌ترین دستاوردها، محصولات و توانمندی‌های خود را در زنجیره فولاد و صنایع معدنی به نمایش بگذارد. این رویداد از ۲۶ تا ۲۹ آبان‌ماه با حضور حدود ۴۵۰ شرکت داخلی و خارجی از ایران و ۱۶ کشور جهان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و گروه فولاد مبارکه در سالن ۳۸ میزبان بازدیدکنندگان و فعالان این صنعت خواهد

بود.

گروه فولاد مبارکه با حضور ۱۱ شرکت از مجموعه شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته، در بیست‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی ایران متافو شرکت می‌کند تا تازه‌ترین دستاوردها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود را در زنجیره صنعت فولاد و صنایع معدنی به نمایش بگذارد. گروه فولاد مبارکه در سالن ۳۸ میزبان فعالان، متخصصان و علاقه‌مندان این صنعت خواهد بود. در این دوره از نمایشگاه شرکت‌های فولاد هرمزگان جنوب، ورق خودرو چهارمحال‌و‌بختیاری، مجتمع فولاد و نورد سبا، هلدینگ فرآوری معدنی اپال کانی پارس، شرکت صنایع نیرو و انرژی پاک فولاد (صناپ)، صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه، شرکت نوین الکترود اردکان یزد، گروه سرمایه‌گذاری آتیه فولاد نقش جهان، گروه سرمایه‌گذاری توکافولاد، تأمین و فرآوری مواد معدنی فولاد مبارکه و شرکت بین‌المللی مهندسی سیستم‌ها و اتوماسیون (ایریسا) در کنار گروه فولاد مبارکه حضور خواهند داشت. بیست‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی ایران متافو با حضور حدود ۴۵۰ شرکت داخلی و خارجی از ایران و ۱۶ کشور جهان برگزار می‌شود. این رویداد یکی از بسترهای مهم تعامل و تبادل دانش و تجربه میان فعالان صنایع فولاد، معدن، فلزات و صنایع وابسته به شمار می‌رود و فرصت مناسبی برای توسعه همکاری‌های تجاری، شناسایی ظرفیت‌های جدید بازار و معرفی فناوری‌ها و محصولات نوین فراهم می‌آورد.