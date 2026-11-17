مشهد‌- خبرنگار کیهان‌:

استاندار خراسان رضوی گفت: این استان باید با هماهنگی دستگاه‌های اجرائی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی، دست‌کم هشت همت از ظرفیت ۸۰همتی اعتبارات مالیاتی را برای حمایت از پروژه‌های تحقیقاتی، پژوهشی، تحقیق و توسعه جذب کند.

غلامحسین مظفری در نشست شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی فناوری، تحول دیجیتال و اقتصاد دانش‌بنیان بر ضرورت تبدیل حوزه فناوری به موتور تحول و توسعه استان تأکید کرد و افزود: خراسان رضوی باید از ظرفیت‌های علمی، تخصصی و اقتصادی خود برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بهره ببرد.

وی با اشاره به ۸۷ همت درآمد مالیاتی استان خراسان رضوی بیان کرد: ظرفیت قابل‌توجهی برای استفاده از این منابع در پروژه‌های واجد شرایط در حوزه تحقیق و توسعه و فناوری استان وجود دارد.

استاندار خراسان رضوی شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی فناوری را یکی از مجموعه‌های مهم و اثرگذار در مسیر توسعه استان عنوان کرد و گفت: مأموریت اصلی شورا باید ایجاد هماهنگی، تقسیم کار و اولویت‌بندی مسائل باشد تا از اقدامات جزیره‌ای و موازی جلوگیری شود و ظرفیت دستگاه‌های اجرائی، دانشگاه‌ها، بخش عمومی و به‌ویژه بخش خصوصی در مسیر مشترکی به کار گرفته شود.

مظفری ادامه داد: هدف شورا نباید ورود به مسائل روزمره و پراکنده باشد، بلکه باید با تعیین اولویت‌ها، ایجاد هم‌افزایی و افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها، مسیر فعالیت‌های فناورانه را هدایت کند.

وی آموزش و فرهنگ‌سازی را از الزامات تحول دیجیتال عنوان کرد و افزود: در بدنه مدیریتی گاهی به‌دلیل ناآشنایی با تحولات جدید، شجاعت ورود به این حوزه وجود ندارد؛ در حالی که ندانستن عیب نیست، بلکه نپرسیدن و آموزش ندیدن مشکل است. باید آموزش هوش مصنوعی و فناوری‌های جدید را در برنامه‌های مدیریتی قرار دهیم تا زمینه فرهنگ‌سازی و تعریف پروژه‌های عملیاتی فراهم شود.

استاندار خراسان رضوی در پایان پیشنهاد کرد جایزه ملی بهره‌وری در حوزه هوش مصنوعی در مشهد راه‌اندازی شود و تأکید کرد: باید از هم‌اکنون درباره شکل‌گیری یک برند ملی و حتی بین‌المللی در این حوزه فکر کنیم و پیشنهادهای لازم برای تعریف و برگزاری این رویداد ارائه شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات استانداری خراسان رضوی نیز با اشاره به تدوین پیش‌نویس شیوه‌نامه فعالیت شورای سیاست‌گذاری فناوری، تحول دیجیتال و اقتصاد دانش‌بنیان استان گفت: این شورا باید با ایجاد ارتباط منسجم میان اتاق اندیشه‌ورزی، دستگاه‌های اجرائی و کارگروه‌های قانونی، ایده‌ها و پیشنهادهای تخصصی را به بسته‌های سیاستی قابل اجرا تبدیل کند و پس از تصویب، اجرای آن‌ها را از طریق دستگاه‌های متولی پیگیری و ارزیابی کند.

سید حمیدرضا روحبخش افزود: در استان ۶ کارگروه و شورا به‌ صورت مستقیم با حوزه فناوری و به‌ویژه فناوری اطلاعات ارتباط دارند، اما لازم است فعالیت آن‌ها در چارچوبی هماهنگ دنبال شود. یکی از خلأهای موجود فاصله میان ظرفیت‌های شکل‌گرفته در اتاق اندیشه‌ورزی و بدنه اجرائی استان است که شورای سیاست‌گذاری می‌تواند این ارتباط را برقرار کند. وی با بیان اینکه اهداف شورا بر حل مسائل و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های استان متمرکز است، گفت: ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی، شناسایی مسائل و فرصت‌های استان، فراهم‌کردن بستر تصمیم‌گیری، تبدیل ایده‌ها و پیشنهادهای تخصصی به اقدامات اجرائی، تعیین اولویت‌ها و تسهیل اجرای پروژه‌های پیشران از جمله اهداف این شورا است.

به گفته وی، با توجه به محدودیت منابع، باید در حوزه فناوری اولویت‌بندی دقیقی انجام شود و از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و توانمندی‌های موجود در استان استفاده بیشتری صورت گیرد. همچنین جذب منابع اعتباری برای توسعه این حوزه و پایش مستمر پروژه‌ها و فعالیت‌های مرتبط باید در دستور کار قرار داشته باشد.