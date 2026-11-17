شيراز- خبرنگار كيهان:

رئیس‌جمهور در آیین روز «کتاب، کتابخوانی و کتابدار» و در دومین دوره رویداد ملی «هم‌خوان؛ جایزه کتابخانه عمومی ایران» از «محمدحسن اسدی» شهردار شیراز، به‌عنوان شهردار دوستدار کتابخانه‌های عمومی و تنها شهردار منتخب، تجلیل کرد.

آیین ویژه روز «کتاب، کتابخوانی و کتابدار» و بهره‌برداری از ۳۴ خودرو کتابخانه عمومی سیار، با حضور رئیس‌جمهور، سید‌عباس صالحی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آزاده نظربلند؛ دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، اعضای هیئت امنای نهاد، جمعی از استانداران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان فرهنگی، در ساختمان مرکزی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار شد و در بخشی از آن، برگزیدگان و شایستگان تقدیر دومین دوره رویداد ملی هم‌خوان معرفی و تجلیل

شدند.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در این نشست بر ضرورت مطالعه کتاب از سوی مدیران و مسئولان برای درک بهتر شرایط و مسائل روز جامعه تأکید کرد و به مطالعه چند کتاب در بازه زمانی اخیر اشاره کرد.

محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، نیز در حاشیه این آیین با اشاره به حضور فرهیختگان، کتابداران، ناشران، فروشندگان کتاب و علاقه‌مندان این عرصه، فضای رویداد را بسیار مناسب ارزیابی کرد.

وي افزود: در این آیین به اهمیت کتاب و کتاب‌خوانی پرداخته شد و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد شیراز از نظر تعداد کتابخانه‌هایی که در دولت چهاردهم در سراسر کشور ساخته و به بهره‌برداری رسیده، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

اسدی با ابراز خرسندی از این توفیق گفت: این موفقیت در حالی نصیب شهرداری شیراز شده که این مجموعه علاوه‌بر عرصه‌های عمرانی و خدمات شهری، در عرصه فرهنگی و به‌ویژه کتاب و کتابخوانی نیز نقش‌آفرین بوده است.

بنابراین گزارش، قرار گرفتن شیراز در صدر شهرهای کشور از نظر ساخت و بهره‌برداری از کتابخانه‌های عمومی، در کنار معرفی محمدحسن اسدی به‌عنوان شهردار دوستدار کتابخانه‌های عمومی، جایگاه این شهر را در توجه به توسعه زیرساخت‌های فرهنگی برجسته کرد.