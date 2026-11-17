همدان- خبرنگار کیهان:

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ اقامه نماز در مدارس گفت: نماز زیربنای قدرت اجتماعی است و نباید در این حوزه فقط به ارائه گزارش‌های آماری و اقدامات ظاهری بسنده کرد.

آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی در اجلاسیه استانی نماز، با بیان اینکه حل مسئله نماز در مدارس می‌تواند کلید حل بسیاری از مسائل فرهنگی و اجتماعی، از جمله موضوع حجاب باشد، اظهار کرد: نماز ظرفیت آن را دارد که پراکندگی‌های اجتماعی را به وحدت تبدیل کند و زمینه‌ساز آرامش، تاب‌آوری و مقاومت در جامعه باشد.

وی با اشاره به نقش نماز در شکل‌گیری قدرت اجتماعی افزود: قدرت اجتماعی و روحیه مقاومت در جامعه از انسان‌های نمازگزار شکل می‌گیرد؛ بنابراین اگر مسئولان به‌دنبال تقویت قدرت اجتماعی و افزایش تاب‌آوری جامعه هستند، باید از فرهنگ نماز حمایت جدی کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با اشاره به ضرورت فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب برای اقامه نماز در مدارس تصریح کرد: در شرایطی که فضای مجازی با جذابیت‌های فراوان با محیط‌های تربیتی رقابت می‌کند، باید برای جذب دانش‌آموزان به نمازخانه‌ها برنامه‌ریزی کرد و به این ظرفیت تربیتی توجه بیشتری داشت.

نماز، کانون تربیت و مصونیت‌بخشی فرهنگی جامعه

استاندار همدان نیز در این اجلاسیه، نماز را کانونی مهم برای تربیت فردی و اجتماعی دانست و گفت: مهارت‌هایی همچون مقاومت، شکرگزاری، خضوع و دوری از خودبینی را می‌توان در مکتب نماز آموخت.

حمید ملانوری‌شمسی با اشاره به جایگاه نماز به‌عنوان ستون دین اظهار کرد: ترویج فرهنگ نماز می‌تواند جامعه و نسل جوان را در برابر آسیب‌های فرهنگی و جنگ شناختی دشمن مصون کند و هرگونه خدشه به این ستون، خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای جامعه به‌دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی با کم‌توجهی به نماز ارتباط دارد، افزود: اگر به‌دنبال زدودن بدی‌ها و منکرات از جامعه هستیم، باید توجه به نماز و ترویج فرهنگ اقامه آن را جدی‌تر دنبال کنیم.

استاندار همدان با اشاره به جنگ فرهنگی و شناختی دشمن علیه جامعه دینی تأکید کرد: در برابر این جنگ گسترده باید با آمادگی و برنامه‌ریزی بیشتری وارد میدان شد و با توسعه فرهنگ نماز، چتر حمایتی و ایمنی برای جامعه، به‌ویژه نسل جوان، ایجاد کرد.

ملانوری‌شمسی همچنین مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر جنگ ترکیبی دشمنان را نشانه توکل به خداوند و بهره‌مندی از برکات معنوی نماز دانست و گفت: انسان اهل نماز، از روحیه‌ای مقاوم برخوردار است، نمی‌ترسد و افق‌های بلندتری را پیش‌روی خود می‌بیند.

در پایان این مراسم، از دستگاه‌های اجرائی برتر، مدیران پیشگام و فعالان شاخص حوزه نماز که در توسعه زیرساخت‌ها و ترویج فرهنگ اقامه نماز در میان کارکنان و اقشار مختلف جامعه نقش‌آفرینی کرده بودند، تجلیل شد.