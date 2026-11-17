ساری- خبرنگار کیهان:

برای خشنودی دل مادر«عادل گمگشته» پس از 18 سال انتظار و دوری در ایام فاطمیه با استقبال پرشور مردم دودانگه و ساری به آغوش گرم مادر و خانواده بازگشت.

عادل طاهری افراچالی که ۱۸ سال پیش به‌دلیل معلولیت ذهنی از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته بود پس از سال‌ها دوری از خانواده در ایام فاطمیه کلیپی از وی در مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا(س) در یکی از آسایشگاه‌های قم منتشر شد، زمینه شناسایی وی را فراهم کرد.

پس از شناسایی و پیگیری‌های انجام‌شده، سرانجام دعای مادر مستجاب شد و انتظار طولانی خانواده به پایان رسید و بازگشت او با استقبال گرم مردم همراه شد.

حضور مردم و ابراز احساسات آنان در این مراسم، جلوه‌ای از همدلی اجتماعی و شادی مشترک در بازگشت یکی از فرزندان منطقه به زادگاهش بود.