خرم‌آباد- خبرنگار کیهان:

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: موزه مردم‌شناسی قلعه تاریخی فلک‌الافلاک که 17 اسفند گذشته بر اثر بمباران جنایتکاران آمریکایی- صهیونیستی آسیب‌دیده بود، طی یک ماه اخیر با تلاش شبانه‌روزی میراث فرهنگی و صرف حدود ۵ میلیارد تومان، آماده میزبانی از گردشگران و علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ ایران است.

احسان کرم‌زاده افزود: با تدبیر مهندس شاهرخی استاندار لرستان و تلاش دستگاه‌های ذی‌ربط به‌ویژه فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آزادسازی حریم قلعه محقق شد و عملیات اجرائی جبران خسارات و ساماندهی این محدوده، با وجود شرارت‌های دشمن به اجرا در آمد ه است.

وی با بیان اینکه با تلاش شبانه‌روزی میراث فرهنگی استان اقدامات مهم برای احیای فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری قلعه فلک‌الافلاک در دست انجام است، گفت: براساس برنامه عملیاتی چهارساله مدیریت ارشد استان، اجرای ۱۱ پروژه فاخر در محدوده قلعه فلک‌الافلاک به‌عنوان یکی از محورهای ‌ توسعه‌ای و پیشران لرستان تدوین شده و شکوفایی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری آن با جدیت دنبال می‌شود که تلاش می‌کینم اعتبار بخش باستان‌شناسی قلعه به‌زودی تأمین شود تا به روی بازدیدکنندگان نوروزی گشوده شود.