شيراز- خبرنگار كيهان:

سلسله جلسات درس خارج فقه آیت‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، در سال تحصیلی جدید با ورود به مباحث کلیدی فقه جهاد و روابط بین‌الملل اسلامی، به بررسی کتاب «المهادنه» (تألیف فقیه حکیم، رهبر شهید انقلاب) اختصاص یافت. این درس خارج که از آبان‌ماه ۱۴۰۵ در حوزه علمیه شیراز جریان دارد، با استقبال فضلای حوزه، اساتید و پژوهشگران حوزوی مواجه شده و ابعاد نوینی از فقه‌الدولة و تدبیر نظام اسلامی در مواجهه با دشمنان را به بحث گذاشته است.

آیت‌الله دژکام در آغاز این دوره درس خارج، با اشاره به ضرورت توجه حوزه‌های علمیه به مسائل مستحدثه و نیازهای کلان نظام اسلامی، تبیین دقیق احکام صلح، آتش‌بس و قراردادهای ترک مخاصمه را یکی از رسالت‌های مهم فقه پویای امامیه برشمرد. محور این دروس، کتاب ارزشمند «المهادنه» قرار گرفته است و متن فارسی و عربی این کتاب در نرم‌افزارهای علوم اسلامی در دسترس می‌باشد.

یکی از ویژگی‌های برجسته این دوره از درس خارج، تکیه محوری بر استدلال‌های قرآنی و پیوند دادن احکام فقهی با اداره جامعه اسلامی است.

به تصریح آیت‌الله دژکام، تصمیم‌گیری‌های کلان نظام اسلامی در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، ریشه در عمق اجتهاد اصیل جواهری دارد و بر‌پایه سلیقه شخصی استوار نیست، بلکه منطبق با قواعد مستحکم فقهی است که در آثار فق‌های بصیر و بزرگان دین تبیین شده

است.