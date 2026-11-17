کارشناس پزشکی قانونی در آمریکا پس از بررسی اسناد و مدارک فاش کرد که برخلاف ادعای دولت آمریکا «جفری اپستین» مجرم جنسی در زندان خودکشی نکرده بلکه کشته شده است.

این روزها بار دیگر پرونده «جفری اپستین» و جزیره فحشای وی در آمریکا باز شده است. قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای، دموکرات‌ها با افشای گوشه جدیدی از حضور ترامپ در این پرونده تلاش کردند تا مانع پیروزی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات شوند. دموکرات‌های کمیته قضائی مجلس نمایندگان آمریکا گزارشی را منتشر کردند که نشان می‌داد ترامپ در حضور جفری اپستین و در جزیره فحشای وی دست‌کم به 5 زن تجاوز کرده است. گزارش منتشر‌شده کمیته قضائی مجلس نمایندگان نشان می‌داد که علاوه‌بر زنانی که ترامپ را به تعرض و تجاوز محکوم کرده‌اند، 5 زن دیگر نیز اعلام کرده‌اند که جفری اپستین به‌دنبال قاچاق جنسی این زنان برای ترامپ بوده است. پیش‌تر نیویورک‌تایمز نیز نوشته بود که در بیش از 5 هزار و 300 پرونده مربوط به «اپستین»، بیش از 38 هزار ارجاع به دونالد ترامپ، همسرش و باشگاه «مارالاگو» در فلوریدا داده شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که دموکرات‌های مجلس نمایندگان تصمیم گرفته‌اند پس از استقرار کنگره جدید با انتصاب یک بازپرس ویژه بررسی شواهد مربوط به ارتباطات مجرمانه احتمالی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، با جفری اپستین مجرم جنسی را دوباره از سر بگیرند.

اسناد چه می‌گویند؟

اما یک افشاگری تازه که شاید بی‌ارتباط هم به روابط ترامپ و جفری اپستین نباشد نشان می‌دهد که این مجرم جنسی سال 2019 در زندان خودکشی نکرده بلکه کشته شده است. به گزارش مهر به نقل از نیویورک‌تایمز یک کارشناس امور پزشکی قانونی در آمریکا تأکید کرد که بررسی‌های یکساله او نشان می‌دهد جفری اپستین به قتل رسیده و مرگ وی ناشی از خودکشی نبوده است. بر‌اساس این گزارش «مایکل فریمن» کارشناس آمریکایی پزشکی قانونی پس از یک سال بررسی پرونده کالبد شکافی جفری اپستین مجرم جنسی معروف این کشور به این نتیجه رسیده است که مرگ وی به احتمال زیاد ناشی از خفگی عمدی و اقدام به قتل بوده است. وی اضافه کرد که نخستین‌بار که تصویر کالبد شکافی اپستین را مشاهده کرد، با خود گفت؛ یک لحظه صبر کنید، این علامت شبیه اثر حلق‌آویز شدن نیست. طناب اثری صاف و یکنواخت با مسیری مایل به سمت بالا و منتهی به یک نقطه، مانند آنچه در موارد معمول حلق‌آویز شدن دیده می‌شود بر گردن اپستین بر جای نگذاشته بود. در عوض این اثر عمیق، نامنظم و در یک سمت گردن منشعب و به شکل حرف Y بود. به نوشته نیویورک‌تایمز فریمن در تلاش است یافته‌های خود را در یک نشریه علمی منتشر کند. مدارک پزشکی مرگ اپستین توسط برادر وی به‌دست فریمن رسیده است. بر‌اساس این گزارش پیشتر به صورت رسمی اعلام شده بود که شواهد مربوط به مرگ اپستین در یک بازداشتگاه فدرال در سال ۲۰۱۹ به خودکشی وی دلالت دارد.