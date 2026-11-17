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شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی به‌دلیل تداوم تهدیدهای امنیتی ناشی از حملات نیروهای مسلح یمن، تعلیق پروازهای خود به عربستان را تا سال ۲۰۲۷ تمدید کرده‌اند، وضعیتی که مجله آمریکایی آن را نشانه‌ای از اختلال گسترده در صنعت هوانوردی این کشور می‌داند.

رژیم سعودی طی دهه‌های اخیر ساختاری بنا کرده که بیش از آن‌که بر توانمندی‌های درونی استوار باشد، به ترکیبی از درآمدهای رانتی انرژی، خرید تسلیحات پیشرفته و حمایت قدرت‌های خارجی وابسته است. این وابستگی چندلایه، آسیب‌پذیری‌های عمیقی ایجاد کرده است: اقتصاد تک‌محصولی در برابر نوسانات بازار جهانی شکننده است، نیروهای نظامی عمدتاً بر تجهیزات وارداتی و مستشاران خارجی تکیه دارند و مشروعیت سیاسی بیش از آن‌که از پایگاه اجتماعی گسترده ناشی شود، از توزیع رانت و سرکوب تأمین می‌شود. در نتیجه، هرگونه فشار مستمر و نامتقارن می‌تواند این سازوکار را از تعادل خارج کند و هزینه‌های امنیتی و اقتصادی را به‌سرعت به سطوح غیرقابل‌تحمل برساند.

در مقابل، نیروهای انقلابی یمن قدرت خود را از ترکیبی از عوامل ساختاری و استراتژیک کسب کرده‌اند. تجربه طولانی مقاومت در برابر محاصره و تجاوز، ظرفیت بالایی برای جنگ نامتقارن، تولید بومی سامانه‌های پهپادی و موشکی، و بهره‌گیری از جغرافیای کوهستانی و ساحلی ایجاد کرده است. افزون بر این، پایگاه اجتماعی گسترده، انسجام ایدئولوژیک و توانایی تبدیل محدودیت‌های مادی به ابتکارهای تاکتیکی، به آنها امکان داده تا ابتکار عمل را در میدان حفظ کنند. این ترکیب از تاب‌آوری اجتماعی و کارآمدی نظامی، معادله قدرت را به‌گونه‌ای تغییر داده که آسیب‌پذیری‌های ساختاری طرف مقابل را به نقطه فشار دائمی تبدیل کرده است.

تعلیق پروازها تا ۲۰۲۷

شبکه المسیره به نقل از مجله آمریکایی Condé Nast Traveller گزارش داد صنعت هوانوردی عربستان با اختلالات گسترده و لغو مستمر پروازهای بین‌المللی روبه‌روست. برخی شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی به‌دلیل تداوم تهدیدهای امنیتی، تعلیق پروازهای خود به این کشور را تا سال ۲۰۲۷ تمدید کرده‌اند. این مجله همچنین از ادامه هشدارهای دولتی بین‌المللی درباره سفر به عربستان خبر داد، هشدارهایی که پس از حملات و نگرانی از بسته شدن حریم هوائی صادر شده‌اند. گزارش یادشده نام شرکت‌ها و کشورها را ذکر نکرده، اما وضعیت را مستقیماً به تداوم حملات نسبت داده است. این تصویر، نشان‌دهنده شکست سیاست‌های امنیتی رژیم سعودی و حامیان غربی‌اش، به‌ویژه آمریکا، در حفظ ثبات حتی در آسمان خود است.

عربستان در سال ۲۰۱۵ پس از حمله نظامی به یمن، محاصره زمینی، هوائی و دریایی این کشور را آغاز کرد و آمریکا در اواخر ۲۰۱۶ و بعد به غلط بودن آن پی برد و پا پس کشید. صنعا در ۱۴ تیر ۱۴۰۵ تصمیم به شکست این محاصره گرفت. عربستان روز ۲۲ تیرماه فرودگاه صنعا را بمباران کرد، اما با پاسخ قاطع نیروهای مسلح یمن روبه‌رو شد. مقامات یمنی در پاسخ، فرودگاه‌های ملک خالد در ریاض و ملک فهد در دمام را هدف قرار دادند و بقیه ماجرا تا امروز... حالا کار به جایی رسیده است که اختلال در پروازهای این دو فرودگاه مهم باعث لغو گسترده پروازهای شرکت‌های خارجی شده و نشان داده است هزینه تجاوز سعودی و حمایت آمریکایی از آن، دیگر فقط در خاک یمن پرداخت نمی‌شود. حمله به فرودگاه‌های ریاض و دمام تنها بخشی از سلسله عملیات‌هایی بود که پروازهای بین‌المللی را مختل کرد. این حملات دقیق و مکرر، حریم هوائی عربستان را ناامن نشان داد و شرکت‌های هواپیمایی را وادار به تمدید تعلیق پروازها تا سال ۲۰۲۷ کرد.

پیشروی به سوی عدن

خبر دیگر آن‌که منابع نزدیک به دولت دست‌نشانده عربستان در یمن اعلام کردند نیروهای مسلح یمن تا ۷۰ کیلومتری عدن پیشروی کرده‌اند. این پیشروی پس از فرار عناصر وابسته به عربستان از مناطق اطراف تنگه باب‌المندب رخ داد. نیروهای یمنی کنترل تنگه و مناطق اطراف آن را به‌دست گرفته‌اند و مواضع راهبردی در استان لحج را نیز تصرف کرده‌اند. عملیات نظامی نیروهای وابسته به سعودی پس از ۴۰ روز ناکام ماند و خطوط دفاعی غرب عدن را تضعیف کرد. ساکنان منطقه از صدای انفجارها و عقب‌نشینی خودروهای نظامی خبر دادند. این تحولات می‌تواند موازنه قدرت در جبهه‌های غربی و جنوبی را تغییر دهد. به گفته ژنرال سریع ۷۱۰۰ کیلومتر دیگر از خاک اشغالی یمن را آزاد کردیم.

پهپادهای شواظ در عمل

مرکز اطلاع‌رسانی جنگی نیروهای مسلح یمن تصاویر جدیدی از هدف قرار دادن تجمعات و خودروهای نظامی مزدوران سعودی در جبهه‌های المضاربه و رأس‌العاره استان لحج با پهپادهای انتحاری «شواظ» منتشر کرد. این تصاویر مربوط به ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ (دیروز) است. همچنین مواضع مزدوران تحت‌فرمان فارس الشمری در شرق شهر رغوان استان مأرب هدف قرار گرفت و آنها بیرون رانده شدند. این عملیات‌ها نشان‌دهنده توان بالای نیروهای یمنی در ضربه زدن دقیق به نیروهای وابسته به رژیم سعودی است.

آرامکو هدف اصلی حملات ماست

خبر دیگر آن‌که ارتش یمن هشدار داد که غول نفتی عربستان، هدف اصلی حملات آنها در خاک این کشور به شمار می‌رود. یک منبع نظامی یمن دیروز هشدار داد حریم هوائی عربستان سعودی به جز آسمان مکه مکرمه و مدینه منوره، امن نیست. به گفته این منبع، نیروهای مسلح یمن به کارمندان و غیرنظامیان هشدار می‌دهند که به فرودگاه‌ها و تأسیسات موجود در عربستان نزدیک نشوند.

آشفتگی در صفوف دشمن

روزنامه العربی الجدید از کاهش چشمگیر حضور طاهر العقیلی، وزیر دفاع دولت مستعفی مستقر در عدن، خبر داد. فعالیت او پس از حمله افراد وابسته به شورای انتقالی جنوب به کاروانش در استان الضالع در

۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (18 شهریور) کاهش یافت. آخرین حضور علنی‌اش به

۶ اکتبر بازمی‌گردد و در نشست‌های نظامی ۱۱ و ۱۲ نوامبر در مأرب نیز غایب بود. منابع از احتمال تغییر او سخن گفته‌اند. این غیبت در کنار اختلافات میان ساختار رسمی دولت مستعفی و نیروهای جنوبی، نشان‌دهنده بحران فرماندهی در جبهه وابسته به ریاض است؛ بحرانی که حتی با حمایت سعودی و آمریکایی حل نشده است.

تداوم تجاوز سعودی

یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد عربستان در ۲۴ ساعت ۸۸ بار خاک یمن را موشک‌باران و بمباران کرده است. این حملات با جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف و موشک‌ها از نجران انجام شد و تأسیسات غیرنظامی در صنعا، لحج، تعز، صعده، الجوف و مأرب را هدف گرفت. مجموع تجاوزات از

۲۲ تیرماه به ۵۱۸۳ مورد رسیده است. جنگنده‌های سعودی یک کارخانه تولید کفش و پوشاک در محله النهضه صنعا را ویران کردند و هفت نفر زخمی شدند. منطقه نجد قسیم در تعز نیز چهار بار مورد حمله هوائی قرار گرفت. این حجم از حملات علیه غیرنظامیان، در حالی ادامه دارد که هزینه‌های امنیتی و اقتصادی آن برای خود عربستان و حامیانش روزبه‌روز سنگین‌تر می‌شود. یحیی سریع باز هم هشدار داده است حملات هوائی دشمن سعودی به استان صنعا و سایر استان‌ها بدون پاسخ نخواهد ماند.