روسیه و اوکراین در ادامه حملات به زیرساخت‌ها، پل‌های مهم یکدیگر را هدف قرار می‌دهند.

این روزها جنگ زیرساختی بین روسیه و اوکراین به پل‌ها نیز رسیده است. روز دوشنبه بود که خبرگزاری روسی «اینترفکس» گزارش داد که پس از هدف قرار گرفتن پل کریمه توسط ارتش اوکراین، عبور و مرور از طریق آن متوقف شده است. دیروز (سه‌شنبه ) هم در ادامه حملات متقابل مسکو و کی‌یف، دو پل مهم در پایتخت اوکراین هدف حمله موشکی روسیه قرار گرفتند و نیروهای اوکراینی نیز برای دومین روز متوالی به پل راهبردی کرچ در کریمه حمله کردند.

به گفته ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف، دو پل مهم در پایتخت اوکراین در حمله موشکی بالستیک اواخر سه‌شنبه شب روسیه هدف قرار گرفتند. شهردار کی‌یف گفت که موشک‌ها پل‌های شمالی و جنوبی کی‌یف را که از روی رودخانه دنیپر عبور می‌کنند، هدف قرار دادند که در پی این حمله، تأمین آب و برق در این شهر مختل شده است. مقام‌های اوکراینی همچنین اعلام کردند که در حملات شبانه، به برخی از خطوط متروی روباز کی‌یف آسیب وارد شده است. به گزارش فارس هشت پل بزرگ بر روی رودخانه دنیپر قرار دارند که بخش‌های غربی و شرقی کی‌یف را به یکدیگر متصل می‌کنند. برآورد می‌شود حدود 3 میلیون نفر از ساکنان این شهر برای تردد در سطح شهر به این پل‌ها وابسته هستند. در همین حال، فرماندار منطقه کریمه نیز اعلام کرد که اوکراین برای دومین روز متوالی پل راهبردی کرچ را که روسیه را به شبه‌جزیره کریمه متصل می‌کند، هدف قرار داد. وی افزود تردد از روی این پل متوقف شده است.

مخالفت با عضویت اوکراین در ناتو

اما در حالی که به گفته زلنسکی ترامپ برای پایان دادن به جنگ پیشنهاد عضویت اوکراین در ناتو و الحاق دونباس به روسیه را ارائه داده است؛ روسیه به صراحت با این پیشنهاد مخالفت کرده است. معاون وزیر امور خارجه روسیه دیروز با تأکید بر مخالفت قاطع مسکو با عضویت کی‌یف در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اعلام کرد مسکو از مواضع خود در قبال اوکراین عقب‌نشینی نخواهد کرد.

به گزارش مهر به نقل از راشاتودی، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد تاکنون درباره معیارها و اصول راهنمای ادامه روند مذاکرات با مشارکت روسیه، آمریکا و اوکراین تفاهمی حاصل نشده است. ریابکوف با اشاره به روند دیپلماتیک مربوط به بحران اوکراین گفت: روسیه هنوز پاسخ مناسبی به پیشنهادهای خود درباره تضمین‌های امنیتی دریافت نکرده است. وی با بیان اینکه حل‌وفصل مسائل مربوط به امنیت اروپا بدون مشارکت آمریکا امکان‌پذیر نیست، تأکید کرد موضوع پیوستن اوکراین به ناتو برای روسیه کاملاً غیرقابل‌قبول است. معاون وزیر امور خارجه روسیه همچنین تصریح کرد مسکو در موضع خود درباره وضعیت اوکراین عقب‌نشینی نخواهد کرد و کشورهای اروپایی نیز جایی در مذاکرات مربوط به این کشور ندارند.ریابکوف در پایان با اشاره به نامشخص بودن زمان برگزاری دور بعدی مذاکرات درباره اوکراین گفت هنوز زمان مشخصی برای ازسرگیری این گفت‌وگوها تعیین نشده است.

خرید موشک پاتریوت برای اوکراین

خبر دیگر اینکه وزیر دفاع آلمان از خرید یک بسته تسلیحاتی جدید از آمریکا با تمرکز بر دفاع هوائی برای اوکراین خبر داد. به گزارش تسنیم نقل از نشریه «دی سایت»، بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان پیش از نشست وزرای دفاع اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که آلمان از طریق سازوکار موسوم به PURL، به همراه نروژ، یک بسته تسلیحاتی با تمرکز بر دفاع هوائی از آمریکا خریداری خواهد کرد. به گفته وی این موضوع «به ویژه موشک‌های هدایت‌شونده برای سامانه‌های پاتریوت 2 و 3» را شامل می‌شود. پیستوریوس همچنین گفت، با توجه به تشدید حملات هوائی روسیه، متحدان باید به طور مؤثر و سریع از اوکراین حمایت کنند. وی تاکید کرد: آلمان 300 میلیون دلار- حدود 273 میلیون یورو- به این بسته تسلیحاتی کمک می‌کند. پیستوریوس همچنین گفت که حمایت از اوکراین یک رویداد خیریه نیست و موضوع مربوط به امنیت اروپا است.

بر اساس این گزارش آمریکا پس از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس دولت تروریستی آمریکا در اوایل سال 2025، کمک‌های نظامی مستقیم خود به اوکراین را به حالت تعلیق درآورد. با این حال، از طریق مکانیسم موسوم به PURL، متحدان ناتو می‌توانند سلاح‌هایی را که در اروپا موجود نیست، از آمریکا برای اوکراین خریداری کنند. به گفته پیستوریوس، آلمان اکنون برای پنجمین بار تحت این ابتکار متعهد به تأمین بودجه شده است.

سامانه پاتریوت نقش حیاتی در محافظت از شهرها و زیرساخت‌های اوکراین، به ویژه در برابر موشک‌های بالستیک روسیه، ایفا می‌کند. اوکراین فاقد سامانه‌های پاتریوت و موشک‌های رهگیر است. در ماه اکتبر(مهر)، ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، دولت آمریکا را به تأخیر در تحویل این موشک‌های رهگیر که قبلاً هزینه آنها توسط اروپایی‌ها پرداخت شده بود، متهم کرد.