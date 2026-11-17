سرویس خارجی-

مردم فیلیپین با شعار «ترامپ تروریست شمارة یک جهان است» از رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا هنگام ورود به شهر مانیل پایتخت این کشور برای شرکت در اجلاس سران «آسه آن» استقبال کردند.

«ترامپ ترویست شماره یک جهان است». این شعار مردم فیلیپین در تظاهرات روز دوشنبه این کشور در آستانه ورود ترامپ و هیئت همراه برای شرکت در اجلاس سران «آسه آن»

در مانیل بود. ترامپ زیر سایه جنایت‌هایی که در جنگ با ایران مرتکب شد و حمایتی که از نسل‌کشی غزه کرد هم در آمریکا و هم در جهان تبدیل به شخصیتی منفور شده است. در خود آمریکا و بسیاری از کشورهای جهان مردم وی را به خاطر حماقت در شروع جنگ علیه ایران و به دنبال آن افزایش شدید قیمت سوخت از بنزین گرفته تا گازوئیل و همچنین تاثیر پروانه‌ای آن به افزایش تورم مقصر می‌دانند. همین 12 آبان مردم آمریکا با رای به حزب دموکرات به شدت ترامپ و حزب جمهوری‌خواه را بابت شروع جنگ علیه ایران تنبیه کردند.

روز دوشنبه نیز نوبت مردم فیلیپین بود تا نفرت از ترامپ را فریاد بزنند. مردم این کشور در آستانه سفر ترامپ به مانیل برای شرکت در نشست سران آسه‌آن به خیابان‌ها آمدند و علیه وی شعار دادند. به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه گاردین، در این اعتراضات دست‌کم 300 تن از معترضان بازداشت شدند. معترضان، آدمک‌های ترامپ را آتش زدند و با پلیس به شدت درگیر شدند. روی پلاکاردهای معترضان نوشته شده بود «ترامپ رهبر آمریکا تروریست شماره یک» است. تظاهرکنندگان که از شوک هزینه‌های زندگی و افزایش بهای انرژی ناشی از جنگ علیه ایران و ابتکار جدید پکس سیلیکا به رهبری آمریکا در مورد هوش مصنوعی و مواد معدنی حیاتی خشمگین بودند، سعی کردند به اجلاس در مرکز همایش‌های بین‌المللی فیلیپین برسند، اما پلیس مانع آنها شد. «رناتو ریس»، رهبر معترضان، دوشنبه را بزرگ‌ترین روز دستگیری‌های پلیس از زمان روی کار آمدن مارکوس در سال ۲۰۲۲ نامید. وی گفت: «واقعاً دیوانه‌کننده است که دولت فیلیپین برای کسی که به صراحت توسط مردم آمریکا طرد شده است، فرش قرمز پهن می‌کند.» وی افزود: «ترامپ جنگی را آغاز کرد که اقتصاد جهانی را ویران کرد و قیمت نفت را در فیلیپین به اوج تاریخی رساند. این جنگ رنج وصف‌ناپذیری را برای مردم فیلیپین به ارمغان آورده است». پلیس ملی فیلیپین اعلام کرد که برخی از افسران در جریان درگیری با معترضان مخالف این اجلاس، از جمله پرتاب اشیاء به سمت افسران، زخمی شده‌اند.

این اعتراضات دیروز هم همزمان با برگزاری نشست ادامه داشت. بر اساس این گزارش مقامات برای جلوگیری از حضور معترضان در اطراف محل برگزاری نشست بخش‌های بزرگی از مرکز مانیل را به عنوان بخشی از کمربند امنیتی به روی عموم بستند و به مناسبت اجلاس آسه‌آن تعطیلات رسمی اعلام شد. ترامپ قرار است امروز از مانیل به شنجن چین برای دیدار با سران روسیه و چین برود. در همین حال، عفو بین‌الملل خواهان بررسی فوری بازداشت‌ها شد و تاکید کرد افرادی که صرفا به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حق اعتراض بازداشت شده‌اند، باید فورا آزاد شوند.

گفتنی است اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) ۱۹۶۷ با امضای اعلامیه بانکوک و با عضویت اولیه اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند تأسیس شد. این اتحادیه با هدف تقویت همکاری‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی و حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای شکل گرفت و با پیوستن تدریجی کشورهای منطقه، اکنون ۱۱ عضو دارد. نشست سران آسه‌آن عالی‌ترین سازوکار تصمیم‌گیری این سازمان است و علاوه‌بر بررسی مسائل و اولویت‌های داخلی کشورهای عضو، فرصتی برای گفت‌وگو با شرکای خارجی از جمله چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و آمریکا فراهم می‌کند. چهل‌ونهمین نشست سران این اتحادیه ۲۰۲۶ (۲۴ تا ۲۶ آبان ۱۴۰۵) به میزبانی فیلیپین در مانیل و با شعار «حرکت مشترک به سوی آینده» برگزار شد.

آمریکا اروپا را هم تحمل نمی‌کند

خبر دیگر درباره آمریکا این که نظریه‌پرداز برجسته روابط بین‌الملل، معتقد است واشنگتن نه‌تنها از شکل‌گیری یک اروپای متحد و مستقل استقبال نمی‌کند، بلکه ظهور هر قدرتی به‌عنوان هژمون منطقه‌ای در اروپا را مغایر با منافع راهبردی خود می‌داند. «جان مرشایمر» نظریه‌پرداز برجسته روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه شیکاگو در پاسخ به پرسشی درباره سیاست آمریکا در قبال استقلال اروپا گفت: آمریکا خواهان شکل‌گیری «ایالات متحده اروپا» نیست و از وضعیتی که کشورهای اروپایی با یکدیگر متحد شوند و یک دولت بزرگ و قدرتمند تشکیل دهند، استقبال نخواهد کرد. با این حال، او معتقد است نیازی به نگرانی درباره تحقق چنین سناریویی نیست، زیرا این اتفاق رخ نخواهد داد.

به گزارش فارس درحالی‌که اروپایی‌ها در اکثر موارد دنبال‌رو آمریکای بوده‌اند، او در توضیح مخالفت واشنگتن با شکل‌گیری یک اروپای متحد و قدرتمند گفت: آمریکا نمی‌خواهد هژمون منطقه‌ای دیگری در جهان ظهور کند و هدفش این است که تنها قدرت دارای چنین جایگاهی باشد. آمریکا خود در نیمکره غربی یک هژمون منطقه‌ای است و تلاش می‌کند مانع از ظهور قدرت‌های مشابه در مناطق دیگر شود.این استاد دانشگاه برای توضیح این راهبرد به سابقه مداخلات آمریکا در دو جنگ جهانی و دوران جنگ سرد اشاره کرد و گفت واشنگتن در سال ۱۹۱۷ و در جریان جنگ جهانی اول وارد جنگ شد تا مانع از تسلط آلمان بر اروپا و تبدیل شدن این کشور به یک هژمون منطقه‌ای شود. در جنگ جهانی دوم نیز یکی از اهداف اصلی مداخله آمریکا جلوگیری از تبدیل شدن آلمان نازی به قدرت مسلط اروپا بود. مرشایمر در تأکید کرد جلوگیری از ظهور هژمون‌های منطقه‌ای، چه در اروپا و چه در شرق آسیا، یکی از اهداف دیرینه راهبردی آمریکاست و سیاست مهار چین در شرق آسیا نیز اساساً با همین منطق دنبال می‌شود. این نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل در ادامه و با طرح این پرسش که «اگر اروپا در مسیر اتحاد حرکت کند و به یک دولت واحد تبدیل شود که بر سراسر این قاره، از جمله انگلیس تسلط داشته باشد، واکنش آمریکا چه خواهد بود؟»، گفت که چنین وضعیتی از منظر واشنگتن به‌وضوح غیرقابل‌قبول است، زیرا به معنای ظهور یک هژمون منطقه‌ای جدید خواهد بود. مرشایمر در بخش دیگری از اظهارات خود توضیح داد که چرا اساساً شکل‌گیری یک دولت واحد اروپایی را محتمل نمی‌داند. او عامل اصلی این مسئله را «ملی‌گرایی» دانست و گفت: «ملی‌گرایی قدرتمندترین ایدئولوژی سیاسی در جهان است و همچنان در اروپا زنده و فعال باقی مانده است. این تصور که اروپا از ملی‌گرایی عبور کرده، برداشتی اشتباه است.»

به گفته مرشایمر نظم کنونی که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت در حال از بین رفتن است، زیرا آمریکا به‌تدریج تعهدات خود در قبال اروپا را کاهش می‌دهد و همزمان از کشورهای اروپایی می‌خواهد مسئولیت بیشتری برای تأمین امنیت خود برعهده بگیرند و توان نظامی‌شان را افزایش دهند. او گفت با عقب‌نشینی تدریجی آمریکا از نقش سنتی خود به‌عنوان نیروی تثبیت‌کننده امنیت اروپا، کشورهایی مانند آلمان، لهستان و فرانسه ناچار خواهند شد بیش از گذشته برای امنیت خود به توانمندی‌های ملی متکی باشند و چنین وضعیتی نیروهای واگرایانه را در اروپا تقویت خواهد

کرد.