کارگران‌، دانشجویان و جلیقه‌زردها بار دیگر در شهرهای مختلف فرانسه در اعتراض به مشکلات معیشتی به خیابان‌ها آمدند.

به گزارش خبرگزاری آناتولی فرانسه دیروز (سه‌شنبه) شاهد دور تازه‌ای از اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها بوده است؛ اقدامی که اتحادیه‌های کارگری با هدف مطالبه افزایش دستمزد کارکنان بخش عمومی و راه‌آهن سازمان‌دهی کردند. این اعتصاب‌ها موجب اختلال در حرکت قطارهای منطقه‌ای و تعطیلی چند ایستگاه متروی پاریس شد. به گزارش مهر به نقل از روزنامه «لو پاریزین»، گروه‌های دانشجویی و فعالان جنبش جلیقه‌زردها نیز از این اعتراض‌ها حمایت کردند. یک منبع پلیس شمار معترضان در سراسر کشور را بین ۲۲۰ تا ۳۰۰ هزار نفر برآورد کرده که از این تعداد، ۴۰ تا ۸۰ هزار نفر در پاریس حضور خواهند داشت. اتحادیه‌ها از ۵.۸ میلیون کارمند بخش عمومی خواسته‌ بودند در این اعتراض‌ها شرکت کنند. آنها اقدامات اخیر دولت در زمینه دستمزدها را ناکافی می‌دانند و خواستار افزایش ضریب محاسبه حقوق پایه کارکنان هستند.