در پی بحران شدید مالی در دستگاه امنیتی انگلیس، 9 فرماندهی پلیس انگلیس درخواست کمک اضطراری کردند.

به گزارش ایرنا، فرماندهان ارشد پلیس انگلیس درباره وخیم‌ترین بحران مالی این نهاد در چند دهه گذشته هشدار داده و اعلام کرده‌اند که فشارهای بودجه‌ای به کاهش حضور مأموران در خیابان‌ها منجر شده و توانایی برخی فرماندهی‌ها را برای ارائه خدمات اصلی با تهدید مواجه کرده است. پل سنفورد، رئیس پلیس نورفک و مسئول امور مالی شورای ملی فرماندهان پلیس انگلیس، اعلام کرد که ۹ فرماندهی پلیس در مناطق دورهام، کلیولند، منچستر، ویلتشر، بدفوردشر، یورکشایر جنوبی، گلاسترشر، لینکلنشر و نورفک خواستار دریافت کمک مالی اضطراری از دولت شده‌اند. وی هشدار داد که برخی از این فرماندهی‌ها به نقطه‌ای نزدیک شده‌اند که بدون دریافت منابع مالی بیشتر، ادامه ارائه خدمات اصلی پلیس برای آن‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. برآورد کسری بودجه پلیس انگلیس تا سال ۲۰۳۰ از سه میلیارد پوند به چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون پوند افزایش یافته است.