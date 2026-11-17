سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه متجاوزان در پی آنند که بستر پروژه‌های شیطانی خود را در رسانه‌ها با جعل ادعاهای بی‌پایه‌ای فراهم و برای تجاوز و جنایت، مشروعیت بتراشند، تصریح کرد: ایران خوب می‌داند چگونه به هر شرارت‌ و تعرضی پاسخی دردناک و فراموش‌ نشدنی بدهد.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه روز سه‌شنبه (26 آبان ماه) طی پیامی در فضای مجازی، ادعاهای بی‌اساس درباره ارتباط سدهای ایران با پایگاه‌های موشکی را نمونه دیگری از کارزار مغرضانه برای تولید تبلیغات و ساختن بهانه‌های امنیتی با هدف توجیه حمله به زیرساخت‌های حیاتی کشور دانست.

بقائی با اشاره به حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نوشت: مخازن ذخیره آب در خمین (استان مرکزی)، هفتکل (استان خوزستان) و بمانی (سیریک)، همچنین تأسیسات آب‌شیرین‌کن در جزیره قشم، نیکشهر و تیس (استان سیستان و بلوچستان) و روستای بنجی در جاسک هدف حمله قرار گرفتند. این حملات موجب اختلال یا قطع آبرسانی به جمعیت غیرنظامی و مناطق مسکونی شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: معرفی نزدیکی جغرافیایی زیرساخت‌های غیرنظامی به تأسیسات نظامی به‌عنوان مبنایی برای مشروعیت بخشیدن به هدف قرار دادن آنها، نه استدلالی معتبر است و نه ادعایی مستند؛ بلکه مغالطه‌ای شوم برای مشروعیت‌بخشی به حملات علیه زیرساخت‌های غیرنظامی و عادی‌سازی نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.

پاسخ ایران به هرگونه تجاوز، فراموش‌نشدنی خواهد بود

بقائی با اشاره به موضع آمریکا در قبال رعایت قوانین بین‌المللی تصریح کرد: اگرچه ایالات متحده امروز با لحنی متکبرانه و ذهنیتی قرون‌وسطایی چنین وانمود می‌کند که در برخورد با کسانی که شمشیر به دست دارند، نیازی به استناد به قانون نیست، حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌ویژه ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو، حمایت ویژه‌ای از سدها و تأسیسات مشابه به عمل می‌آورد.

وی خاطرنشان کرد: آغازکنندگان تجاوز علیه ایران اکنون با تولید و انتشار اتهام‌های بی‌اساس، از جمله ادعاهای اخیر منتشرشده در روزنامه نیویورک‌تایمز و روایت رسانه‌ای ساختگی درباره یک «بمب کثیف» که سی‌ان‌ان آن را ترویج کرده است، درصدد زمینه‌سازی رسانه‌ای برای اجرای طرح‌های خود هستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: آنها گام‌به‌گام در تلاش‌اند پوششی از مشروعیت برای تجاوزها و جنایت‌های بیشتر ایجاد کنند. ایران به‌خوبی می‌داند چگونه به هرگونه اقدام تجاوزکارانه پاسخ دهد و اطمینان حاصل کند که این اقدام با پاسخی فراموش‌نشدنی روبه‌رو خواهد شد.

وی در پایان هشدار داد: ایران خوب می‌داند چگونه به هر شرارت‌ و تعرضی پاسخی دردناک و فراموش‌ناشدنی بدهد، اما جهان باید بداند که سکوت و مماشات در قبال بسترسازی برای نقض فاحش هنجارهای حقوقی بین‌المللی و موازین اخلاقی و انسانی، پیامدهایی ویرانگر برای کل بشریت و تمدن انسانی خواهد داشت.

به گزارش ایرنا، روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی که ۲۵ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد، با طرح این فرضیه که برخی سدها و پروژه‌های انتقال آب ایران ممکن است برای تأمین آب و برق تأسیسات موشکی زیرزمینی احداث شده باشند، به بررسی ارتباط احتمالی زیرساخت‌های آبی کشور با مراکز نظامی پرداخت. این گزارش با استناد به اظهارات برخی کارشناسان، این احتمال را مطرح کرد اما شواهد قطعی برای اثبات ارتباط این پروژه‌ها با تأسیسات موشکی ارائه نداد.

همچنین شبکه خبری سی‌ان‌ان در گزارشی اختصاصی مدعی شد که اطلاعات دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا از بررسی گزینه‌هایی برای استفاده از بمب کثیف یا سلاح شیمیایی علیه اهدافی در واشنگتن از سوی ایران حکایت دارد. این ادعا نیز با استناد به منابع ناشناس آمریکایی مطرح شد و در گزارش، درباره اعتبار اطلاعات و امکان اجرای چنین سناریویی اختلاف‌نظرهایی نقل شده است.