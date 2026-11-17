اصفهان- خبرنگار کیهان:

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از پیشنهاد افزایش خروجی سد زاینده‌رود از ابتدای آذرماه خبر داد و گفت: تأمین حداکثر ۷۰ میلیون مترمکعب آب برای کشت‌های پاییزه کشاورزان در دستور کار است.

منصور شیشه‌فروش با اشاره به برگزاری جلسه کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان اصفهان اظهار کرد: این جلسه با حضور مدیران و نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقه‌ای، اداره کل هواشناسی و صنوف کشاورزان حوضه آبریز زاینده‌رود برگزار شد و در آن، آخرین وضعیت منابع و مصارف آب حوضه، پیش‌بینی بارش‌ها و نحوه تأمین نیاز آبی کشت‌های پاییزه مورد بررسی قرار گرفت.وی افزود: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر آغاز مجدد بارش‌ها از نیمه دوم آذرماه و برآورد میزان بارندگی در فصل‌های پاییز و زمستان، وضعیت بارش‌ها در سرشاخه‌های زاینده‌رود و همچنین شرایط منابع و مصارف آبی حوضه مورد ارزیابی قرار گرفت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: بر اساس مباحث مطرح‌شده در این نشست، کارگروه پیشنهاد کرد از ابتدای آذرماه سال جاری خروجی سد زاینده‌رود با هدف تأمین نیاز آبی کشت‌های پاییزه در حوضه آبریز و همچنین تأمین نیاز زیست‌محیطی رودخانه افزایش یابد.

شیشه‌فروش با اشاره به میزان آب پیش‌بینی‌شده برای بخش کشاورزی تصریح کرد: براساس پیشنهاد مطرح‌شده، تأمین حداکثر ۷۰ میلیون مترمکعب آب از سد زاینده‌رود برای مصارف کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است تا نیاز آبی کشت‌های پاییزه در حوضه آبریز تأمین شود.