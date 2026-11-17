رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه اراده ملی و ایمان، نه تجهیزات نظامی، سرنوشت میدان جنگ را تعیین می‌کند، گفت: آمریکایی‌ها را در این منطقه تا قطب جنوب عقب خواهیم راند. آمریکایی‌ها منتظر این اقدام ما باشند.

سرلشکر عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) در جریان بازدید از نمایشگاه برنامه‌ها و فعالیت‌های شاخص بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، با اشاره به دو جنگ اخیر گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی از ابتدا به‌دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی ایران بودند و همه توان و سازوکار نظامی خود را برای تحقق این هدف به میدان آوردند؛ اما دشمن تصور می‌کرد که در مدت کوتاهی به هدف خود می‌رسد و این اتفاق نیفتاد.

وی افزود: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با آتش‌بس پیشنهادی دشمن پایان یافت و در جنگ بعدی نیز، با وجود اینکه دشمن تصور می‌کرد ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت کار را تمام می‌کند، نبرد ۴۰ روز ادامه پیدا کرد. تجربه این دو جنگ نشان داد که تجهیزات نظامی تنها بخشی از عوامل مؤثر در جنگ است و آنچه سرنوشت میدان را تعیین می‌کند، اراده ملی، ایمان و اعتقاد به وعده‌های الهی است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه دشمن نه موفق به تصرف خاک کشور شد و نه توانست اراده ملت ایران را متزلزل کند، تصریح کرد: جنگ با آسیب‌ها و سختی‌های فراوانی همراه بود و جنایت‌های سنگینی در جریان آن رخ داد؛ اما در کنار این خسارت‌ها، درس‌ها و تجربه‌های مهمی نیز برای کشور به همراه داشت. در حوزه میدانی و اراده مردمی، تاب‌آوری بالایی تجربه شد که یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های کشور به شمار می‌رود. این جنگ فرصتی فراهم کرد تا نقاط ضعف در حوزه نظامی شناسایی و برطرف شود و توان تولید تجهیزات داخلی با قابلیت و کارایی بیشتر استمرار یابد.

سرلشکر عبداللهی خودکفایی دفاعی را مهم‌ترین درس جنگ دانست و اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های این جنگ، اتکا به تجهیزات و تولیدات داخلی بود و این تجربه نشان داد که خودکفایی و تکیه بر توان دانشمندان، محققان و پژوهشگران کشور، زمینه ارتقای توان دفاعی را فراهم می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر توان دفاعی کشور گفت: به صراحت و با جرأت اعلام می‌کنم ما امروز توانستیم در مقابل دو قدرت بزرگ دنیا مقاومت کنیم. در حوزه دریایی، دستاوردها و توفیقات قابل توجهی حاصل شد و نیروهای مسلح توانستند در برابر توان دریایی آمریکا اقدامات مؤثری انجام دهند. ما در پهنه دریا توانستیم آمریکایی‌ها را عقب برانیم؛ به فضل الهی در این منطقه، آمریکایی‌ها را تا قطب جنوب عقب خواهیم راند؛ آمریکایی‌ها منتظر این اقدام ما باشند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: ملت ایران و رزمندگان جمهوری اسلامی با ایستادگی و مقاومت، از آزمون دشوار جنگ عبور کردند و این پایداری، زمینه‌ساز پیروزی شد. این مسیر باید تا زمانی که دشمن از اقدامات خود پشیمان شود، ادامه یابد؛ همچنین انتقام خون رهبر شهید، شهدای جنگ و کودکان شهید، مطالبه‌ای است که با اتکا به فضل الهی پیگیری خواهد شد.

به گزارش مهر، وی همچنین با اشاره به نمایشگاه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گفت: این نمایشگاه نشان می‌دهد که مجموعه بنیاد از ابتدای دو جنگ اخیر پای کار بوده و توانسته است آثار و مستندات واقعی حوادث را در قالب فیلم، تصویر و اسناد نوشتاری گردآوری کند. ثبت و گردآوری این مستندات از تحریف واقعیت‌ها جلوگیری می‌کند و زمینه آگاهی مردم و نسل‌های آینده از آنچه در میدان اتفاق افتاده است را فراهم می‌آورد. این اقدام ارزشمند است و لازم است بخش‌های باقی‌مانده نیز تکمیل شود تا امکان توسعه و پویایی این فعالیت‌ها فراهم باشد.