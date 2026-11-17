وزیر امور خارجه ایران در واکنش به دروغ‌پردازی‌های رسانه‌های غربی این ادعاها را مزخرف محض خواند و گفت: دست از این تبلیغات دروغین به سبک جنگ با عراق بردارید، به‌ویژه وقتی ردپای اسرائیل در تمام این ماجرا آشکار است.

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در واکنش به دروغ پردازی‌های رسانه‌های غربی تأکید کرد: در ۷۲ ساعت گذشته، رسانه‌های حامی اسرائیل مدعی شده‌اند که ایران ظاهراً در حال توطئه برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی در واشنگتن است و همزمان در زیر سدها پایگاه‌های موشکی می‌سازد. مزخرف محض!

وی در فضای مجازی نوشت: لطفاً دست از این تبلیغات دروغین به سبک جنگ با عراق بردارید؛ به‌ویژه وقتی ردپای اسرائیل در تمام این ماجرا آشکار است. هیچ‌کس این ادعاها را باور نمی‌کند.

به گزارش فارس، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی مدعی شده است: «شاید سدها و پروژه‌های انتقال آب ایران، نه برای تأمین آب و توسعه، بلکه برای پشتیبانی از شهرهای موشکی ساخته شده‌ است». از سوی دیگر سی‌.ان.ان هم اخیراً به نقل از منابع امنیتی در آمریکا مدعی شد که ممکن است ایران طرحی برای حمله با «بمب کثیف» یا «سلاح شیمیایی» در واشنگتن دی‌.سی داشته باشد.