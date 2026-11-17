رئیس‌ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اعتبار جریان راست در آمریکا ته کشیده و رسانه‌های جدید مامور عملیات‌های فریب اسرائیل شدند.

محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی با اشاره به دروغ‌های اخیر رسانه‌های آمریکایی علیه ایران با محوریت شبکه «سی‌ان‌ان» و روزنامه «نیویورک تایمز» در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: همان‌ عملیات‌های فریب (پرچم دروغین) و همان جنگ‌طلبی‌های همیشگی، فقط با لوگوهای جدید! اعتبار جناح راست به ته خط رسیده و دیگر خریداری ندارد؛ به همین دلیل، عملیات روانی و پیام‌رسانی به سمت «نیویورک تایمز» و «سی‌ان‌ان» تغییر مسیر داده است.

وی افزود: این روند با تأیید لری الیسون پیش می‌رود. تسخیر و قبضه رسانه‌ها با تمام قوا در جریان است.

گفتنی است لری الیسون بزرگ‌ترین حامی مالی خصوصی ارتش جنایتکار اسرائیل و شاخص‌ترین چهره خانواده الیسون به عنوان مالکان جدید شبکه سی‌ان‌ان است.