میدان همچنان شعله‌ور است

میدان جنگ در دویست و شصت‌ و سومین روز همچنان شعله‌ور بود. بامداد روز گذشته سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس گزارشی از حمله به یک فروند نفتکش در تنگه هرمز دریافت و اعلام کرد این حمله منجر به از کار افتادن کشتی شده است. اندکی بعد رسانه‌های محلی از شنیده شدن صدای انفجار در استان سلیمانیه واقع در اقلیم کردستان عراق خبر دادند. به دنبال این انفجارها شبکه «المیادین» گزارش داد که مخفیگاه تروریست‌های جدایی‌طلب ضد ایرانی در منطقه «سورداش» در کردستان عراق، هدف حملات پهپادی قرار گرفته

است.

در همان بامداد روز دویست و شصت ‌و سوم جنگ نهمین پهپاد MQM-170 آمریکایی نیز به غنیمت گرفته شد تا حاکی از تداوم شکست تجهیزات پیشرفته سنتکام در برابر جنگ الکترونیک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشد. روابط عمومی سپاه در بیانیه خود آورد: «یک فروند دیگر از پهپادهای MQM-170 این کشور، طی یک عملیات دقیق و موفق جنگ الکترونیک توسط متخصصان نیروی هوافضای سپاه، در آسمان جنوب قشم تحت کنترل قرار گرفت و به‌صورت کاملاً سالم بر زمین نشانده شد.»

ظهر روز گذشته همچنین تصاویری از آتش‌سوزی یک نفت‌کش متخلف در شرق تنگه هرمز منتشر شد. ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای انهدام این نفتکش را تأیید کرد و گفت: «یک نفت‌کش متخلف که با خاموش کردن سامانه‌های ناوبری و بدون رعایت مقررات اعلام‌شده در محدوده ممنوعه شرق تنگه هرمز تردد می‌کرد، بر اثر برخورد با مین دریایی دچار آتش‌سوزی شد و به‌شدت آسیب دید.» ارتش جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تأکید کرد که «دوران یکه‌تازی و تحمیل اراده با زبان تهدید به پایان رسیده است؛ تنگه هرمز عرصه قانون و احترام متقابل و نیازمند هماهنگی با نیروهای مسلح است.»

اندکی پس از اعلام ضرب شصت ارتش ایران به نفتکش متخلف؛ سپاه پاسداران نیز اعلام کرد «یک فروند پهپاد MQ1 ارتش تروریستی آمریکا با آتش سامانه نوین پدافند هوافضای سپاه در جنوب جزیره قشم منهدم شد.» این هجدهمین پهپاد MQ1 بود که از زمان پایان چهلمین روز جنگ تاکنون توسط آتش پدافند ایران منهدم می‌شد. سپاه در بیانیه خود پس از شکار این پهپاد فرمانده سنتکام را به دلیل خسارت‌هایی که به ارتش آمریکا زده است شایسته «مدال خسارت» نامید و نوشت: «با چنین کارنامه‌ای، فرمانده سنتکام را باید شایسته دریافت «مدال خسارت» دانست؛ فرمانده‌ای که ظاهراً در تحمیل خسارت به ناوگان پهپادی تحت فرماندهی خود، رکوردهای تازه‌ای ثبت

می‌کند!»

در ادامه پس از نقض مکرر حریم هوایی ایران، سپاه پاسداران پایگاه آمریکا در بحرین را نیز هدف قرار داد تا در روز دویست و شصت‌وسوم جنگ علاوه بر مقر عناصر تروریستی ضدانقلاب در کردستان عراق؛ نیروهای تروریستی آمریکا در بحرین نیز طعم آتش و دود را بچشند. سپاه پاسداران در تشریح این عملیات اعلام کرد: «در پاسخ به تداوم نقض حریم هوایی ایران توسط پهپادهای ارتش متجاوز آمریکا و در ادامه عملیات‌های موفق پدافندی و جنگ الکترونیک سپاه در رهگیری، انهدام و به‌غنیمت‌گرفتن پهپادهای سری MQ و MQM-170، پهپادهای رزمی سپاه، بامداد امروز طی عملیاتی دقیق، یک سامانه راداری متعلق به نیروهای متجاوز آمریکا در پایگاه شیخ عیسی جزیره بحرین را هدف قرار دادند. این اقدام در چارچوب مقابله با تحرکات خصمانه نیروهای آمریکایی در منطقه صورت گرفته است.»

زمستان سخت اروپا در راه است

این انفجارها و تبادل آتش یعنی تنگه هرمز، در دویست و شصت‌وسومین روز جنگ نیز همچنان مسدود است. اتفاقی که فقط یک دلیل دارد: «حماقت ترامپ در حمله به ایران». حالا باید نخست‌وزیر انگلیس نگرانی‌اش از افزایش قیمت انرژی با توجه به فرارسیدن زمستان را به نزد ترامپ ببرد و او را برای این اتفاق مؤاخذه کند. «اندی برنهام» نخست‌وزیر انگلیس بامداد روز گذشته در ضیافت سالانه شهرداری لندن گفت: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که این جنگ به‌طور نامحدود ادامه یابد، زیرا قیمت انرژی را برای مردم عادی به شدت افزایش می‌دهد.» او در ادامه مدعی شد: «ما در تلاشیم تا از میانجی‌ها در دستیابی به توافقی که به جنگ پایان می‌دهد، تنگه هرمز را بازگشایی می‌کند و مانع از توسعه سلاح هسته‌ای توسط ایران می‌شود، حمایت کنیم.»

همزمان نشریه آلمانی فوکوس نیز با اشاره به کاهش سطح ذخایر گاز آلمان و نگرانی‌ها از تداوم اختلال در عرضه جهانی انرژی، نسبت به احتمال بروز کمبود گاز در آلمان تا مارس ۲۰۲۷ (اسفند ۱۴۰۵) در صورت وقوع زمستانی سخت هشدار داد.

یکی از دلایل اعتراف دیرهنگام استیو بنن، مشاور سابق ترامپ در مصاحبه با روزنامه تلگراف مبنی بر اینکه «نباید مجددا (بعد از جنگ 12 روزه) با ایران درگیر می‌شدیم و با کشاندن دوباره آمریکا به جنگ با ایران مخالف بوده است.» احتمالا ناظر به همین است که تصمیم احمقانه ترامپ نه فقط آمریکا بلکه متحدان اروپایی و عرب آنها را نیز تحت تأثیر قرار داده و آنها را با روزگار سختی مواجه کرده است.

واشنگتن تصمیمات احمقانه‌ای می‌گیرد

و توان دفاع از متحدان عرب خود را ندارد

روزنامه نیویورک‌تایمز روز گذشته به بخشی از همین تأثیر بر متحدان عرب آمریکا در منطقه پرداخت و نوشت پس‌لرزه‌های جنگ علیه ایران؛ حضور نظامی آمریکا در غرب آسیا را به چالش کشیده است. به نوشته این روزنامه جنگ علیه ایران با آشکار کردن آسیب‌پذیری پایگاه‌های نظامی آمریکا و تردید متحدان عرب واشنگتن درباره تضمین‌های امنیتی این کشور، معادلات حضور نظامی و نفوذ آمریکا در خاورمیانه را تغییر داده و بحث بازتعریف نظم امنیتی منطقه بدون اتکای انحصاری به واشنگتن را تقویت کرده است.

جوشوا لندیس و استفان والت، دو استاد دانشگاه آمریکایی نیز در یک گفت‌وگوی اینترنتی اذعان کردند معادله «نفت در برابر امنیت» آمریکا در خلیج فارس کاملاً فروپاشیده است؛ قدرت کنترل تنگه هرمز به دلیل موقعیت جغرافیایی و فناوری نظامی در دست ایران است و بدون توافق با تهران، هیچ راهی برای تغییر این واقعیت وجود ندارد. به اعتقاد لندیس کشورهای حوزه خلیج فارس دریافته‌اند که واشنگتن تصمیمات احمقانه‌ای می‌گیرد و عملاً توان دفاع از آن‌ها را

ندارد.

رابرت پیپ، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو حتی از این صریح‌تر هم صحبت کرد و گفت: «آمریکا تحت رهبری ترامپ در جنگ با ایران زمین‌گیر و کیش و مات شده و تنگه هرمز تقریباً هر روز بسته است؛ جنگی که تمام برگ‌های برنده آمریکا را یکی‌یکی سوزانده.» پیپ، ترامپ را به «قمارباز بازنده» و «نفرین‌شده‌ای» تشبیه کرد که دست اول و دوم را باخته و در دست سوم بدون هیچ برگی، به امید یک معجزه دست به بلوف‌های خطرناک می‌زند.