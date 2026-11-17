مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب با تأکید بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان در اداره کشور گفت: کار اصلی به دست دانش‌بنیان‌هاست و بزرگ‌ترین مزیت کشور امروز، شرکت‌های دانش‌بنیان و نیروهای نخبه هستند.

محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در رویداد پیشرفت، احیا، رشد و تاب‌آوری کسب‌وکارها، با تأکید بر نقش محوری شرکت‌های دانش‌بنیان و جوانان نخبه در اداره امور کشور گفت: کار اصلی به دست دانش‌بنیان‌هاست و بزرگ‌ترین مزیت کشور امروز، شرکت‌های دانش‌بنیان و نیروهای نخبه هستند.

وی در این رویداد که در پارک علم و فناوری بنیاد ایران پیشرفته واقع در باغ لارک برگزار شد، تصریح کرد: رهبری شهید انقلاب راهبرد مصون‌ساز ایران را ایجاد کرد؛ اما آنچه آن را عملی ساخت و آمریکا را به ذلت کشید، جوانان نخبه و شرکت‌های دانش‌بنیان ما بوده و هستند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: دانش‌بنیان‌ها می‌توانند میان‌بر توسعه درون‌زا باشند و عرصه خلاقیت و خلق ثروت، عرصه عرض اندام آن‌هاست. همه موظف‌اند موضوع حمایت از دانش‌بنیان‌ها را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با تأکید بر اینکه بهره‌وری مسئولیت خطیر و امروزه دانش‌بنیان‌هاست، اظهار کرد: اگر بهره‌وری را بالا ببریم، واردات کاهش می‌یابد و صادرات افزایش پیدا می‌کند. به عنوان مثال با بهره‌وری چاه‌های نفت و گاز می‌توان بخش عمده‌ای سرمایه ملی را حفظ کرده و نیازمندی‌های ارزی کشور را کاهش داد.

مخبر با اشاره به بنیاد ایران پیشرفته که به دستور قائد شهید امت و با محوریت رفع موانع نخبگان ایجاد شده است، گفت: من به عنوان یک مدیر اجرائی، هرجا مشکل را به جوانان و دانش‌بنیان‌ها ارجاع دادم، مشکل رفع شد و این نسخه قابل تعمیم به همه مسائل خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به پیشرفت‌های حوزه نظامی گفت: امروز در حوزه نظامی نیز نخبگی و شجاعت جوانان ما، دشمن را دچار استیصال کرده و هر نقطه‌ای را که آمریکا هدف قرار داده، جوانان نخبه نیروهای مسلح مضاعف آن را هدف قرار داده‌اند.

وی افزود: رژیم صهیونیستی در جنگ‌های اخیر با ۶۰۰ شرکت دانش‌بنیان به ما آسیب زد و ما هم می‌توانیم با تجمیع استعداد‌ها پاسخی مهلک به آن‌ها دهیم.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری خطاب به فعالان و حاضران در این رویداد افزود: امروز شما می‌توانید نعمت علم، دین و علاقه به کشور و نظام را در خدمت حل مسائل ایران قرار دهید. بزرگ‌ترین مزیت کشور شرکت‌های دانش‌بنیان و نیروهای نخبه است و امروز با هم‌افزایی بیش از ۱۱ هزار شرکت دانش‌بنیان می‌توان با بسیج اهداف و توان‌ها، مشکلات گوناگون کشور را حل کرد و بهره‌وری را افزایش داد.

به گزارش مهر، وی همچنین با اشاره به تجربه نهضت احیا در دولت شهید رئیسی گفت: این نهضت توانست نرخ بیکاری را به زیر ۸ درصد برساند. ما همان کارگاه و کارخانه موجود نیازمند حمایت را احیا کردیم و شاهد بودیم اشتغال ضریب گرفت و قول می‌دهم ما در دنیا با توسعه و حل مشکلات دانش‌بنیان‌هایمان می‌توانیم سرافرازی کنیم.