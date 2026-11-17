پلیس کانادا هشدار داد که یک‌سوم پرونده‌های تحقیقاتی این نهاد در زمینه سوءاستفاده آنلاین از کودکان، اکنون شامل محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی است.

به گزارش خبرگزاری میزان، پلیس جزیره پرنس ادوارد کانادا می‌گوید که افزایش قابل‌توجهی در محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان که با استفاده از هوش مصنوعی در بخش‌هایی از این استان تولید می‌شود، وجود داشته است. متخصصان سوءاستفاده آنلاین می‌گویند که این افزایش محتوای غیرقانونی تولید شده توسط هوش مصنوعی می‌تواند تقاضا برای سوءاستفاده از کودکان در دنیای واقعی را افزایش دهد. گزارش‌های ناظران اینترنتی حاکی از افزایش جهانی محتوای تولید شده از سوءاستفاده جنسی از کودکان توسط هوش مصنوعی است که قبلاً به‌عنوان تصاویر مستهجن کودکان شناخته می‌شد. اسکات فریس، مشاور ارشد ارتباطات پلیس جزیره پرنس ادوارد، گفت که تخمین مطمئنی وجود دارد که یک‌سوم تحقیقات سوءاستفاده آنلاین از کودکان توسط پلیس اکنون شامل مطالب تولید شده توسط هوش مصنوعی است. موارد سوءاستفاده از کودکان با هوش مصنوعی در سراسر منطقه آتلانتیک در حال افزایش است. تابستان امسال در شهر سنت جانز، یک پسر ۱۷ساله به نزدیک به ۶۰ فقره جرم مربوط به ایجاد و توزیع مطالب سوءاستفاده جنسی از کودکان متهم شد. پلیس آمریکا می‌گوید که متهم از ابزار‌های هوش مصنوعی برای تغییر تصاویر ۱۹ کودک خردسال و انتشار آنها استفاده کرده است. پیشرفت‌های فناوری، نحوه ارتکاب جرایمِ سوءاستفاده جنسی از کودکان را به‌طور چشمگیری تغییر داده است. با وجود هوش مصنوعی، مجرمان دیگر برای تولید محتوای سوءاستفاده‌گرانه جدید، نیازی به برقراری تماس مستقیم با قربانی زیر سن قانونی ندارند اما این بدان معنا نیست که این جرایم، قربانی ندارند. برخی از مدل‌های هوش مصنوعی مولد می‌توانند تصاویر یا ویدیو‌های سوءاستفاده‌آمیز را یا به شکل یک شخص خاص یا با تولید یک کودک مصنوعی ایجاد کنند. برخی از مجرمان همچنین از ابزار‌های برهنه‌سازی مبتنی بر هوش مصنوعی برای ایجاد جعل عمیق (دیپ‌فیک) صریح، یعنی تصاویر یا ویدیو‌های جعلی واقع‌گرایانه از یک قربانی، استفاده می‌کنند. هر کسی می‌تواند به عکس‌هایی دسترسی داشته باشد که به‌صورت آنلاین منتشر می‌شوند. عملاً هیچ محدودیتی برای آنچه می‌توان تولید کرد، وجود ندارد. مدل‌های هوش مصنوعی مولد جریان اصلی در ظاهر دارای تدابیر سختگیرانه‌ای هستند که برای جلوگیری از تولید هرگونه محتوای سوءاستفاده از کودک طراحی شده‌اند و تخلف‌های تأیید شده سپس به مجریان قانون گزارش می‌شوند. اما مجرمان برای دور زدن این کنترل‌ها به‌طور معمول به نرم‌افزار‌های متن‌باز رایگان برای تولید رسانه‌های سوءاستفاده‌گر به صورت آفلاین متکی هستند، جایی که تشخیص آن بسیار دشوارتر است. از آنجایی که این مدل‌ها به‌طور معمول بدون اتصال به اینترنت استفاده می‌شوند، ردیابی هرگونه محتوای سوءاستفاده‌گرانه‌ای که تولید می‌کنند می‌تواند برای پلیس بسیار دشوار باشد. کارشناسان هشدار می‌دهند که استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی مولد به این روش می‌تواند به سوءاستفاده بیشتر در دنیای واقعی منجر شود.

گاوین مور، مسئول روابط رسانه‌ای پلیس کانادا (RCMP) در استان جزیره پرنس ادوارد، اعلام کرد که سال گذشته ۲۶ مورد باج‌گیری‌ جنسی در مناطق تحت حوزه قضایی این پلیس در این جزیره گزارش شده است.