در حادثه سقوط یک فروند هواپیمای «آن-۱۲» در منطقه کمروو روسیه، ۱۷ نفر کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، یک حادثه هوایی در نزدیکی روستای «یاگونوفو» در منطقه کمروو رخ داد. ایلیا سردیوک، فرماندار این منطقه، ضمن اعلام این خبر گفت: جزئیات و شرایط پیرامون این حادثه توسط مقامات ذی‌ربط در دست بررسی است. خبرگزاری آپاآذ در این خصوص اعلام کرد: ۱۷ نفر در پی سقوط هواپیمای «آن-۱۲» در منطقه کمروو روسیه جان باختند.