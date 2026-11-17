در حالی که این روزها برخی مدارس برای ارائه کارنامه ماهانه به والدین دانش‌آموزان درخواست وجه می‌کنند، وزارت آموزش‌‌وپرورش این اقدام را خلاف قانون می‌داند.

علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش‌‌وپرورش به خبرگزاری فارس گفت: «هرگونه اخذ وجه اجباری از والدین ممنوع است و به هیچ وجه نباید خانواده مجبور به پرداخت وجه شوند».

به گزارش فارس، سال‌هاست موضوع دریافت وجه در ازای ارائه کارنامه مطرح است اما جدیداً کارنامه ماهانه به دانش‌آموزان داده می‌شود و سناریوی اخذ وجه هر ماه تکرار می‌شود.

این در حالی است که تحصیل براساس قانون اساسی تا پایان دوره متوسطه رایگان است.

به گفته فرهادی، خانواده‌ها می‌توانند به‌صورت داوطلبانه در بهبود شرایط مدرسه مشارکت کنند، اما نباید خانواده یا دانش‌آموز را به پرداخت وجه مجبور کرد.