معاون مبارزه با شرارت پلیس امنیت عمومی فراجا از دستگیری عاملان نزاع و قدرت‌نمایی خیابانی در یکی از مناطق مرکزی پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرهنگ سعید راستی گفت: مأموران پلیس اطلاعات پس از رصد‌های اطلاعاتی و بررسی‌های میدانی، چند نفر از اراذل و اوباش که با ایجاد درگیری، تخریب و قدرت‌نمایی، باعث سلب آسایش شهروندان شده بودند را شناسایی و طی عملیاتی هدفمند بازداشت کردند.

وی افزود: یکی از متهمان که با قمه حمله‌ور شده بود، پس از سه مرتبه اخطار ایست از ناحیه پا هدف گلوله قرار گرفت و برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شد.