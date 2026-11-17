رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان از افزایش شمار مدال‌های طلای دانش‌آموزان ایرانی در المپیادهای علمی جهانی و بین‌المللی از ۱۱ مدال در سال گذشته به ۲۴ مدال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا حسینی روز سه‌شنبه در آیین تجلیل از مدال‌آوران المپیادهای علمی جهانی ۲۰۲۶، در تشریح دستاوردهای اخیر دانش‌آموزان ایرانی در رقابت‌های علمی بین‌المللی اظهار داشت: در المپیاد جهانی نجوم، هر پنج عضو تیم ایران موفق به کسب مدال طلا شدند و علاوه بر قهرمانی تیمی، رتبه‌های اول تا سوم انفرادی جهان نیز به دانش‌آموزان ایرانی رسید.

حسینی افزود: دانش‌آموزان ایرانی همچنین جوایز بالاترین نمره تئوری و بالاترین نمره عملی این رقابت‌ها را کسب کردند، به‌گونه‌ای که هیچ‌یک از جوایز بخش‌های انفرادی و تیمی به کشورهای دیگر نرسید.

وی با اشاره به درخشش دانش‌آموزان ایرانی در سایر رقابت‌های علمی بین‌المللی ادامه داد: دانش‌آموزان کشورمان در المپیادهای فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، هوش مصنوعی، کامپیوتر، جغرافیا و علوم زمین نیز دستاوردهای ارزشمندی کسب کرده‌اند.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان با بیان اینکه ظرفیت علمی مدال‌آوران ایرانی فراتر از کسب افتخار در رقابت‌های بین‌المللی است، گفت: امروز مدال‌آوران ایرانی به‌طور مستقیم در آموزش و آماده‌سازی تیم‌های ملی ۱۵ کشور جهان نقش دارند. همچنین رقابت‌هایی با طراحی ایرانی در سطح جهانی برگزار شده که در مجموع بیش از ۱۰۰ کشور در این المپیادها مشارکت می‌کنند.

حسینی ادامه داد: ماموریت آینده باشگاه دانش‌پژوهان جوان باید فراتر از تربیت مدال‌آوران المپیادهای جهانی تعریف شود و بر تبدیل این شبکه نخبگانی به یک پیشران مؤثر برای تولید علم، حل مسائل راهبردی کشور و تربیت نسل جدیدی از دانشمندان و فناوران تراز اول متمرکز باشد. می‌خواهیم باشگاه دانش‌پژوهان جوان را به باشگاه آینده‌سازان ایران تبدیل کنیم. مجموعه‌ای که در کنار کسب افتخارات بین‌المللی، دانش‌آموختگان در هسته‌های مسئله‌محور گرد هم بیایند، بیاموزند و با دستگاه‌های اجرایی ارتباط برقرار کنند و برای مسائل واقعی کشور آماده شوند.

وی بیان داشت: امیدواریم دو سال آینده گزارشی که ارائه می‌کنیم افزون بر این شمار مدال‌ها، شامل شمار مسئله‌هایی باشد که این نخبه‌ها در آن مشارکت می‌کنند، شمار مسئله‌هایی باشه که به دست این نخبگان حل شده و شمار فعالیت‌های باشد که این نخبگان در کشور رشد دادند.

نیازمند همراهی هستیم

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان گفت: باید تلاش کنیم این نخبگان در فضای واقعی رشد کنند و برای پیشبرد این مسیر هم با راهبری وزارت آموزش‌وپرورش به حمایت ویژه و همراهی سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری کشور نیاز است. نگاه به باشگاه دانش‌پژوهان جوان بر مبنای سرمایه‌گذاری برای آینده کشور باشد.

وی افزود: خروج مدال‌آوران المپیادی در مقطع کارشناسی که در سال ۹۸ و ۹۹ به عددی نزدیک به ۳۰ درصد رسیده بود، در این سال‌ها تقریباً به صفر رسیده است. اگر مسئولان در کنار این فرزندان بایستید ما هم عهد می‌بندیم بایستیم و ایران عزیز را ایستاده نگه داریم.