سخنگوی قوه قضائیه گفت: در حال حاضر

۷۳ پرونده تراستی و همچنین دو هزار و ۳۸۴ پرونده مربوط به رفع تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی در دستگاه قضایی مطرح است.

به گزارش خبرگزاری میزان، سید علی کاظمی در نشست خبری دیروز با خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی درباره پرونده‌های تراستی‌ها و اینکه پرونده‌های جدیدی در این رابطه شناسایی شده است و اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با تخلفات اقتصادی اظهار داشت: در مورد پرونده‌های تراستی‌ها روند همان مواردی است که پیش‌تر درباره آنها اطلاع‌رسانی شده همچنان در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارند. در حال حاضر ۷۳ پرونده تراستی و همچنین دو هزار و ۳۸۴ پرونده مربوط به رفع تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی در دستگاه قضایی مطرح است. برخی از این پرونده‌ها در دادسرا منجر به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه ارسال شده‌اند و برخی دیگر همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارند.

کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دادگستری استان تهران افزود: روز گذشته رئیس کل دادگستری استان تهران در شورای عالی قضایی از به نتیجه رسیدن سه مورد از این پرونده‌ها در مرحله رسیدگی دادگاه خبر دادند که این موضوع اطلاع‌رسانی شده است. رسیدگی به سایر پرونده‌ها نیز در مراجع قضایی ادامه دارد و دستگاه قضایی در این زمینه پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد.

صدور و تأیید حکم اعدام

متهم حمله به درمانگاه خیریه رشت

سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سؤالی درباره پرونده بیمارستانی که در حوادث دی‌ماه گذشته در رشت به آتش کشیده شد و منجر به شهادت تعدادی از هم‌وطنان شد، بیان داشت: در یکی از این پرونده‌ها، فردی به هشت مکان در رشت حمله کرده بود که منجر به شهادت یک پرستار به نام شهیده مرضیه نبوی‌نیا شد.

وی با اشاره به مکان‌های مورد حمله قرار گرفته ادامه داد: این فرد به بانک رفاه، بانک سپه شعبه امام خمینی(ره) رشت، مسجد قدس، اداره کل آموزش‌وپرورش استان گیلان، ساختمان بیمه ایران و دادگاه حقوقی رشت حمله کرده بود. حکم اعدام این متهم صادر و حکم وی در همین ماه در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تأیید شد.

کاظمی افزود: این فرد یک دوره یک تا دو ساله نیز در ترکیه اقامت داشته و پس از بازگشت و پیش از حوادث دی‌ماه، با همکاری دو نفر دیگر مبادرت به تهیه تعداد بسیار زیادی کوکتل‌مولوتوف کرده و آنها را در زیرزمین خانه‌ای در رشت پنهان کرده بود. ۱۰ روز پیش از شکل‌گیری اعتراضات ۱۸ دی‌ماه این مواد آتش‌زا در آن خانه آماده شده بود و او گفته بود: ما می‌خواهیم شهر را به آتش بکشیم و واقعاً به همین میزان هم مواد آماده شده بود.

وی ادامه داد: آن دو نفر در ادامه اجرای طرح کنار کشیدند و تنها در مقدمات با او همراهی کردند. نهایتاً این فرد قصد تعرض به یک مسجد را داشت که توسط نیرو‌های بسیجی دستگیر شد. در اطلاعات گوشی او و در بخشی که اطلاعات پاک شده بود، عکس‌ کوکتل‌مولوتوف‌های موجود در زیرزمین پیدا شد. در آن عکس مشخص بود و خودش نیز به راحتی اقرار کرد که چنین قصدی داشته است.

سخنگوی دستگاه قضا در تشریح حمله به درمانگاه خیریه نیز، گفت: از جمله مکان‌های مورد حمله همین درمانگاه خیریه بود؛ درمانگاهی هفت‌طبقه که شبیه یک بیمارستان کامل بود. این فرد با حدود چهار تا پنج کوکتل‌مولوتوف به این ساختمان حمله و آن را به آتش می‌کشد و چون در آن زمان در اثر شلوغی، گاز نیز آزاد شده بود، حالت انفجاری رخ می‌دهد و هفت طبقه ساختمان منفجر می‌شود و خانم پرستاری که در آنجا حضور داشت متأسفانه به شهادت می‌رسد.

وی افزود: متهم حتی برای برخی زندانیان دیگر نیز از اقدامات و محل‌هایی که در آن حضور یافته بود صحبت کرده بود. همچنین با بررسی تلفن همراه وی و اطلاعات مربوط به مکان‌های تردد، شواهد و قرائن دیگری درباره اقدامات صورت‌گرفته به دست آمد.مجموعه این شواهد و ادله در کنار سایر مستندات، در اثبات اقدامات انتسابی به متهم مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در دو مرحله، یک‌بار در دادسرا و بار دیگر در دادگاه، از پزشکی قانونی درباره سلامت جسمی و روانی وی استعلام شد و سلامت او مورد تأیید قرار گرفت.

کاظمی با اشاره به اعتیاد متهم به ماده مخدر گل گفت: براساس بررسی‌های انجام‌شده، وی به این ماده اعتیاد داشته، اما اقدامات ارتکابی تحت تأثیر مصرف این ماده مخدر نبوده است.

وی با قدردانی از تلاش همکاران قضایی در دادگستری استان گیلان و عوامل انجام‌دهنده تحقیقات گفت: این پرونده با دقت و بررسی‌های گسترده رسیدگی شد و در نهایت با توجه به اقدامات متعدد متهم علیه امنیت ملی کشور و اموال مردم، حکم قضایی لازم صادر و قطعی شده است.

حکم انفصال مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس

قطعی و لازم‌الاجراست

سخنگوی قوه قضائیه درباره این پرسش که اخیراً در برخی رسانه‌های غیررسمی این‌طور مطرح شده که مدیرعامل منفصل‌شده هلدینگ خلیج‌فارس تلاش دارد تحت حمایت جریاناتی از اجرای حکم انفصال خود جلوگیری کند، در این صورت سازمان بازرسی کل کشور ورود خواهد کرد؟ اظهار داشت: حکم انفصال فرد مورد اشاره از سوی دیوان محاسبات قطعی شده و پس از آن به تأیید حاکم شرع دیوان محاسبات نیز رسیده است و نظارت‌های لازم برای اجرای آن انجام خواهد شد. حاکم شرع دیوان محاسبات از مسئولان عالی قضایی قوه قضائیه است و حکم انفصال بعد از قطعیت در دیوان محاسبات از سوی سازمان بازرسی پیگیری شده و لازم‌الاجراست.

وی با تأکید بر لازم‌الاجرا بودن این حکم تصریح کرد: ادامه تصدی این مسئولیت از سوی فرد مذکور، برخلاف قانون است و حکم صادرشده باید حتماً اجرا شود. نظارت‌های لازم برای اجرای این حکم صورت خواهد گرفت و در اجرای آن تردیدی وجود ندارد.

آخرین وضعیت پرونده بلاگر‌های متهم به سوءاستفاده از باور‌های دینی

کاظمی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده برخی بلاگر‌های مجازی که از باور‌های دینی و اعتقادات مذهبی سوءاستفاده می‌کردند، گفت: با گزارشی که ضابطان ارائه دادند، دادستانی تهران در دادسرای امنیت وارد این موضوع شد، بررسی‌های لازم را انجام داد و اقدامات گسترده‌ای صورت گرفت که در نتیجه آن ۲۴ نفر دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه این افراد به صورت شبکه‌ای عمل می‌کردند، افزود: این افراد کاملاً با یکدیگر متصل بودند و یک آقا برای آنها که عمدتاً خانم بودند، تولید محتوا می‌کرد و محتوای خاصی را به آنها بیان می‌کرد تا به صورت هماهنگ عمل کنند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پشت‌صحنه این اقدامات، بیان داشت: فرد اصلی یک خانم است که از سال ۱۴۰۰ تقریباً وارد این حوزه شده و اطلاعاتی را در سامانه‌ها در حوزه معماری، فنگ‌شویی و امثال آن بارگذاری می‌کرده است. این فرد افراد را با بحث «۵ صبح»، «برکات ۵ صبح» و «کتاب ۵ صبح» شناسایی کرده و حلقه‌هایی تشکیل داده و دورهمی‌هایی برگزار می‌کرده است.

کاظمی ادامه داد: دورهمی‌ها معمولاً در مکان‌های پرزرق‌وبرق و پرتجمل، برخی هتل‌ها و کافه‌های خاص برگزار می‌شد و هدایا و جایزه‌های خاصی داده می‌شد تا دامنه این فعالیت‌ها گسترش پیدا کند. در یکی از سفرها، درآمد خالص این فرد بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان بوده است. به تدریج از مسائل معماری و فنگ‌شویی به مسائل دیگر رسیده و حلقه‌ای شکل گرفته و افراد خاصی اضافه شده‌اند و شبکه در شهر‌های مختلف گسترش پیدا کرده است.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از محتوای این شبکه، گفت: اطلاعاتی که ارائه می‌شد اطلاعات عجیبی بود از جمله لیوان برکت، کاسه برکت، قفل‌شکن‌های معنوی و یا موارد دیگر. یا تعیین زمان خاص برای اذکار و فروش آن زمان به افراد، برگزاری دورهمی‌هایی در مناطق خاص و در آغوش گرفتن درختان برای دو روز و احساس انرژی جدید، و فروش پکیج‌های خاص مرتبط با ماه کامل و ماه‌گرفتگی. این اقدامات به تدریج با مسائل مذهبی همراه و از آن سوءاستفاده می‌شد تا درآمد‌های آنچنانی داشته باشند.

سخنگوی قوه قضائیه در تشریح یکی از مصادیق، گفت: یکی از این افراد در ابتدای کارش مکانی را در شمال تهران ماهانه ۵۰۰ میلیون تومان اجاره کرده و در زیر آن مکان کارگاه شمع‌سازی داشته است. شمع‌هایی با رایحه خوش تهیه می‌شد و به مردم القا می‌شد با روشن‌کردن این شمع می‌توانند زندگی خود را روشن کنند. شمعی که مثلاً ۲۰۰ هزار تومان ارزش داشت، ۱۵ میلیون تومان فروخته می‌شد.

کاظمی افزود: برخی افراد گرفتار، با کاهش درآمد یا مشکلات خانوادگی و شکست در زندگی، با این نگاه که مشکل‌شان حل می‌شود، سراغ این افراد می‌رفتند و بعضاً باور‌های عجیبی پیدا می‌کردند. یکی از این افراد می‌گفت دو سال پیگیری می‌کردم و احساس می‌کردم زندگی‌ام متحول می‌شود. بعضاً افراد فقیری بودند که آن پول را به سختی فراهم می‌کردند و دور از چشم خانواده پول را می‌دادند تا گشایشی در زندگی‌شان ایجاد شود.

وی با استناد به کتاب «کسر اسناد جاهلیه» ملاصدرا، گفت: ملاصدرا شیرازی، عارف و مطلع بزرگ ایرانی، کتابی مفصل در حدود ۷۰۰ صفحه‌ای درباره تفکیک عارفان واقعی از عارف‌نمایان نوشته است. در آن کتاب آمده است: «نفوذ این فریبگران طبع مردمان را خوشایند است، چون در این میدان برای درک مقامات و احوال سخنی از تزکیه نفس نیست و هر فردی می‌تواند از این ادعا‌ها کند و از این سخنان به ظاهر آراسته به هم ببافد.»

سخنگوی قوه قضائیه خطاب به هم‌وطنان، تأکید کرد: این مسیر‌ها مسیر درستی برای گشایش نیست مسیر روشن، همان مسیر دین اسلام است. عزیزانی که می‌خواهند از عالمان وارسته و کسانی که کمترین طمعی در مال مردم ندارند بهره بگیرند، بدانند این مسیر‌ها مسیر درستی برای رفع مشکلات نیست. قوه قضائیه در این مسیر قاطعانه برخورد کرده و این افراد را شناسایی کرده است.

کاظمی درباره اقدامات قانونی تصریح کرد: این افراد بازداشت شدند، ابتدا قرار بازداشت صادر شد، سپس قرار وثیقه صادر و وثیقه اخذ شد و تفهیم اتهام صورت گرفت. ماده‌ای داریم به نام ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی که در دی‌ماه سال ۱۳۹۹ تصویب شده و درخصوص مقابله با عرفان‌های کاذب، فرقه‌گرایی و امثال اینهاست، این تفهیم اتهام صورت گرفته است. درخصوص شناسایی اموال نیز اقدام شده و تمامی اموالی که از این طریق به دست آمده، ضبط خواهد شد. عزیزانی که در این خصوص شکایتی دارند می‌توانند به دادسرای امنیت تهران مراجعه کنند.