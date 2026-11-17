سازمان بیمه سلامت اعلام کرد تمام هزینه‌های عمل پیوند کلیه در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی را پرداخت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرپرست دفتر خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به آغاز هفته ملی حمایت از بیماران کلیوی و تشریح خدمات حمایتی این سازمان اظهار داشت: بیماری دیابت و فشار خون بالا از شایع‌ترین علل بروز مشکلات کلیوی و رسیدن بیماران به مرحله نارسایی و نیاز به دیالیز است؛ از این‌رو سازمان بیمه سلامت برنامه‌های گسترده‌ای را از سطح پیشگیری تا درمان‌های پیشرفته تدوین کرده است.

مریم آزادی گفت: افرادی که دچار مشکلات کلیوی شده و نیازمند دیالیز هستند، در صورتی که فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای باشند، به‌صورت کاملاً رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند. پس از ثبت نشان الکترونیک بیمار با کدملی در سامانه‌های بیمه، تمامی خدمات دیالیز، داروها، آزمایش‌ها و خدمات جانبی در مراکز دولتی، خصوصی و خیریه متناسب با نوع مالکیت مرکز ارائه می‌شود و خدمات مندرج در بسته دیالیز بدون پرداخت هزینه از جیب بیمار خواهد بود.

آزادی با تأکید بر رایگان‌بودن عمل پیوند کلیه در بخش دولتی ادامه داد: تمامی هزینه‌های عمل جراحی پیوند کلیه در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی به‌طور کامل توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می‌شود. همچنین خدمات تشخیصی، دارویی و مراقبت‌های قبل و بعد از پیوند در مراکز دولتی کاملاً رایگان است و در مراکز غیردولتی و خصوصی نیز تحت پوشش 80 درصدی بیمه قرار دارد.

وی افزود: سازمان بیمه سلامت ایران در راستای حمایت از اهداکنندگان زنده کلیه، مبلغی را به‌عنوان پاداش اهدای کلیه از محل اعتبارات صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج اختصاص داده است. این مبلغ که در ابتدای تشکیل صندوق 40 میلیون تومان بود، در حال حاضر به 11 میلیون تومان اصلاح شده و به اهداکنندگان زنده پرداخت می‌شود.

سرپرست دفتر خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی سازمان بیمه سلامت با تأکید بر حساسیت حیاتی درمان بیماران کلیوی یادآور شد: به‌دلیل ضرورت استمرار درمان دیالیز، تسویه مطالبات مالی مراکز دیالیز سراسر کشور در اولویت نخست پرداختی‌های سازمان بیمه سلامت ایران قرار دارد تا هیچ‌گونه خللی در ارائه خدمات به بیماران ایجاد نشود.

آزادی با اشاره به بسته‌های پیشگیری سطح یک تا چهار خاطرنشان کرد: معاونت پیشگیری سازمان بیمه سلامت با همکاری معاونت بهداشت وزارت بهداشت، بسته‌های آموزشی و غربالگری ویژه‌ای را در مراکز جامع سلامت شهری و روستایی مستقر کرده است تا بیماران مبتلا به دیابت و فشار خون شناسایی شده و تحت کنترل قرار گیرند و از رسیدن آنان به مرحله نارسایی کلیه و دیالیز جلوگیری شود.