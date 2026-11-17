اعضای تیم ملی کاراته برای حضور در جام‌جهانی در سه بخش کاتای تیمی بانوان، کومیته تیمی آقایان و بانوان راهی چین شدند.

دومین دوره رقابت‌های جام جهانی کاراته از ۲۹ آبان لغایت اول آذر در شهر‌ هانگژو چین برگزار می‌شود و تیم ملی کاراته کشورمان تهران را به مقصد ‌هانگژو ترک کرد. تیم ایران در دو بخش کومیته مردان و کاتا و کومیته زنان عازم چین شد. علی‌اصغر آسیابری، محمود نعمتی، مرتضی نعمتی، مهدی عاشوری، صالح اباذری، امیرعباس بیگ‌محمدلو، مهدی گنج‌زاده و اسماعیل معتمدی در بخش مردان با هدایت سجاد گنج‌زاده، تیم بانوان با ترکیب فاطمه‌زهرا سعیدآبادی، مهرنگار احمدی، مبینا حیدری، حنانه صالحی و آتنا محبوب‌بشری و مربیگری پگاه زنگنه، در کومیته تیمی و فاطمه صادقی، سپیده امینی، زینب‌السادات حسینی و زهرا رضایی در بخش کاتای تیمی در این مسابقات حضور خواهند داشت. محسن آشوری دبیرکل فدراسیون به عنوان سرپرست تیم اعزامی حضور دارد. برنامه این رقابت‌ها به شرح زیر است:

جمعه ۲۹ آبان: رقابت‌های کاتا تیمی بانوان و کومیته آقایان

شنبه ۳۰ آبان: رقابت‌های کومیته بانوان و کاتا آقایان

یکشنبه یک آذر: رقابت‌های کسب مدال برنز و فینال کاتا و کومیته بانوان و آقایان

البته دیروز خبرگزاری ایسنا در خبری مدعی شد فدراسیون کاراته اسامی کامل نفرات اعزامی به چین را به‌دلایل نامشخص منتشر نکرده است. بر این اساس مازیار فرید خمامی رئیس سازمان تیم‌های ملی، سید‌شهرام هروی مدیر‌ فنی، آرش جنابیان رئیس کمیته پزشکی فدراسیون کاراته، فاطمه پورزمان نایب‌رئیس بانوان فدراسیون، ابراهیم حسن‌بیگی، ‌نعیما خواجوی و نگار حسینی مربیان تیم‌های ملی،‌ هادی عرب مسئول کمیته اعزام‌ها و المیرا گوزل‌زاده داور کاراته نیز با وجود اینکه در این اعزام حضور داشتند اما مشخص نیست چرا نامی از آنها در خبر منتشر شده از سوی فدراسیون کاراته نیامده است.