رئیس فدراسیون والیبال با اعلام خاتمه کار روبرتو پیاتزا در تیم ملی والیبال ایران، گفت: برای ادامه همکاری با روبرتو پیاتزا به توافق نرسیدیم و طبیعی است که جذب یک مربی تراز اول والیبال در دستور کار فدراسیون قرار گرفته است.

میلاد تقوی با اعلام عدم تمدید قرارداد روبرتو پیاتزا به عنوان سرمربی تیم ملی والیبال ایران، اظهار داشت: هیئت‌رئیسه فدراسیون والیبال تأکید ویژه داشت که با توجه به اهمیتی که لیگ ملت‌های جهان در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ برای والیبال ایران دارد، زمان حضور مربی در کمپ تیم ملی و شروع اردوها بسیار حائز اهمیت است.

مطالب و خواسته‌های هیئت‌رئیسه فدراسیون به پیاتزا اعلام شد و این مربی به دلیل قرارداد با یکی از بهترین باشگاه‌های جهان در کشور لهستان این محدودیت زمانی را نتوانست حل کند و به توافق درخصوص زمان حضور نرسیدیم. به رغم میل باطنی به‌دلیل این محدودیت و برخی شرایط دیگر، شب گذشته جلسه بسیار مفصلی با پیاتزا داشتیم و در نهایت قرارداد فی مابین فدراسیون و سرمربی تیم ملی رسماً خاتمه پیدا کرد.

وی درباره روند انتخاب سرمربی جدید تیم ملی والیبال ایران، گفت: منطقی است که جلسات کارشناسی و مشورتی متعدد برگزار کرده و خواهیم کرد.

با توجه به اهمیتی که مسابقات سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ برای والیبال ایران دارد، تمام تلاش فدراسیون پایبندی به تعهدات است و بازهم یک سرمربی خوب و تراز اول باید پیدا کنیم و منطقی است که با‌توجه به‌ شرایط سخت کشور کار پیچیده و دشواری پیش‌روی فدراسیون قرار دارد.

امیدواریم با پیگیری‌ها و تلاش‌هایی که صورت می‌گیرد، بهترین تصمیم را برای تیم ملی در زمان مناسب اتخاذ کنیم تا شاهد حضور یک مربی تراز اول در رأس تیم ملی والیبال مردان ایران باشیم.