* در ادامه تقویت تیم‌های کشتی باشگاه استقلال برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر، این بار تیم کشتی فرنگی استقلال قم با جذب غلامرضا فرخی، یکی از چهره‌های مطرح کشتی فرنگی ایران ترکیب خود را تقویت کرد. فرخی که سابقه کسب دو مدال طلای رقابت‌های جهانی را در کارنامه دارد، با پیوستن به استقلال قم، در ادامه مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی روی تشک خواهد رفت تا آبی‌پوشان از توانایی‌های این کشتی‌گیر پرافتخار بهره ببرند. پیش از این تیم کشتی آزاد استقلال اراک با جذب چند کشتی‌گیر مطرح، توجهات را به خود جلب کرده بود و حالا نوبت به تیم کشتی فرنگی استقلال قم رسیده است. همچنین پیام احمدی، قهرمان جوانان جهان و نایب‌قهرمان دو دوره رقابت‌های کشتی فرنگی بزرگسالان جهان، دیگر فرنگی‌کار مطرحی است که به استقلال قم پیوست.

* تیم‌های ملی فوتبال برزیل و سنگاپور روز سه‌شنبه ۲۶ آبان در دیداری تدارکاتی به مصاف هم رفتند که این مسابقه با برتری ۷ بر صفر سلسائو به پایان رسید. وینیسیوس جونیور با به ثمر رساندن سه گل در دقایق ۸، ۱۴ و ۲۰، ستاره برزیل در این مسابقه بود. اندریک در دقیقه ۳۰، استوائو در دقیقه ۵ نیمه دوم، رایان در دقیقه ۱۹ و آلان در دقیقه ۲۸ نیمه دوم دیگر گل‌های برزیل را به ثمر رساندند. برزیل با این پیروزی پرگل، سال ۲۰۲۶ را با برد به پایان رساند.

* سایت فیفا نام باشگاه استقلال را به لیست باشگاه‌هایی که با پنجره نقل‌و‌انتقالاتی بسته مواجه هستند اضافه کرد. پس از اختلال روز دوشنبه در سایت فیفا و عدم نمایش نام باشگاه‌های ایرانی دارای محرومیت نقل‌وانتقالاتی در بخش «knowledge.fifa»، این مشکل دیروز برطرف شد و نام باشگاه استقلال با دو پنجره بسته نقل‌وانتقالاتی در فهرست این سایت قرار گرفت. در حال حاضر استقلال تنها باشگاه فعال فوتبال ایران است که نام آن در فهرست تیم‌های دارای محرومیت نقل‌وانتقالاتی سایت فیفا دیده می‌شود. سایر تیم‌های ایرانی که نامشان همچنان در این فهرست وجود دارد، باشگاه‌هایی هستند که منحل شده‌اند.