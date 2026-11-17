اعمال قوانین جدید داوری از نیم‌فصل دوم

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: روی نیمکت‌ها فقط سرمربی در نیم‌فصل دوم می‌تواند بلند شود و هر کس بلند شود باید کارت زرد بگیرد. از نیم‌فصل دوم هر اخراج مستقیم و هر کارت زردی جریمه خواهد داشت‌.

مهدی تاج، ریاست فدراسیون فوتبال درباره جلسه مسئولان فدراسیون برای کاهش تنش در این رشته ورزشی، افزود: فوتبال حواشی خود را دارد و نمی‌توانیم همه حواشی آن را از بین ببریم. در نشست‌های خبری نباید هر سؤالی پرسیده شود و سرمربی هم نباید هر حرفی را بزند. روی نیمکت‌ها فقط سرمربی در نیم‌فصل دوم می‌تواند بلند شود و هر‌کس بلند شود باید کارت زرد بگیرد. از نیم‌فصل‌ دوم هر اخراج مستقیم و هر کارت زردی جریمه خواهد داشت‌. برنامه‌های متنوع فرهنگی در ورزشگاه‌ها باید گذاشته شود. در حین بازی اگر شعار نژاد‌پرستانه داده شود باید داور پس از سه سوت بازی را متوقف کند. وی درباره پخش تصاویری مبنی بر این که برخی وسایل فدراسیون فوتبال در خیابان دیده شده است، عنوان کرد: در حال نقل مکان از خیابان سئول به مرکز ملی هستیم و برخی اثاث‌ها در خیابان برای انتقال بود که سوء‌تفاهم شده بود.

12 روز تا آغاز جام حذفی فوتبال

طبق اعلام سازمان لیگ فوتبال ایران، فصل جدید جام حذفی از ۸ آذر‌ماه شروع خواهد شد.

برخلاف برنامه‌ریزی‌های قبلی که به‌دلیل فشردگی مسابقات و برگزاری جام ملت‌های آسیا، برگزاری جام حذفی فوتبال ایران به فصل آینده موکول شده بود، حالا سازمان لیگ برنامه‌ریزی برای آغاز این رقابت‌ها را آغاز کرده و قرار است فصل جدید جام حذفی از هشتم آذرماه کلید بخورد. طبق اعلام سازمان لیگ فوتبال ایران، مرحله نخست جام حذفی از روز هشتم و نهم آذرماه ۱۴۰۵ و با حضور قهرمان استان‌ها آغاز خواهد شد تا نخستین گام برای مشخص شدن تیم‌های صعودکننده به مراحل بالاتر برداشته شود. بر اساس برنامه مسابقات، پس از برگزاری مرحله نخست، تیم‌های حاضر در لیگ‌های دسته چهارم، دسته سوم، دسته دوم و دسته اول به ترتیب در مراحل بعدی وارد رقابت‌ها خواهند شد و از مرحله چهارم نیز نوبت به حضور نمایندگان لیگ برتر می‌رسد. به این ترتیب، تیم‌های لیگ برتری تا پایان نیم‌فصل نخست مسابقات لیگ برتر برنامه‌ای برای حضور در جام حذفی نخواهند داشت و ورود آنها به این رقابت‌ها در نیم‌فصل دوم انجام می‌شود.

صعود نوجوانان ایران به جام ملت‌های آسیا

پس از یک دوره غیبت، تیم نوجوانان کشورمان به مسابقات فوتبال جام ملت‌های زیر 17 سال آسیا صعود کرد.

تیم فوتبال نوجوانان کشورمان از ساعت 12:30 دیروز در دور سوم از مرحله انتخابی مسابقات جام ملت‌های زیر 17 سال آسیا 2027 ازبکستان در ورزشگاه ملی لائوی شهر وینتیان لائوس مقابل تیم اردن صف‌آرایی کرد و با نتیجه 3 بر صفر به برتری رسید. علی نادری (32)، امیرمحمد زارعی (36) و امیرسام جنت علیپور (59) دروازه اردن را گشود تا حکم صعود شاگردان ارمغان احمدی به جام ملت‌های نوجوانان آسیا را امضا کند. ایران به لطف این پیروزی، امتیازات خود را به عدد 9 رساند و در صدر جدول گروه D باقی ماند. تیم‌های اردن و پاکستان نیز با 6 امتیاز در رده‌های دوم و سوم جدول ایستاده‌اند. با‌توجه به اینکه اردن و پاکستان در دور چهارم باید به مصاف هم بروند و هر دو تیم در بازی رودررو مغلوب ایران شده‌اند، صدرنشینی تیم کشورمان در این گروه و متعاقب آن، صعود ایران به جام ملت‌های زیر 17 سال آسیا مسجل شد. نوجوانان کشورمان در بازی‌های قبلی خود توانستند پاکستان را با نتیجه یک بر صفر شکست بدهند و با نتیجه 11 بر صفر از سد سریلانکا بگذرند. ایران در دور پایانی انتخابی جام ملت‌های زیر 17 سال آسیا از ساعت 15:30 روز جمعه 29 آبان، مقابل لائوس به میدان می‌رود. بیست‌ودومین دوره جام ملت‌های نوجوانان آسیا از 22 اردیبهشت تا 8 خرداد 1406 با حضور 16 تیم در کشور ازبکستان برگزار خواهد شد. تیم‌های صدرنشین گروه‌های هفت‌گانه انتخابی جام ملت‌های زیر 17 سال آسیا به همراه هشت نماینده قاره کهن در جام جهانی نوجوانان 2026 (ژاپن، کره جنوبی، عربستان، استرالیا، قطر، ویتنام، چین و تاجیکستان) و ازبکستانِ میزبان در این مسابقات شرکت می‌کنند.

زمان مراحل حذفی لیگ نخبگان آسیا مشخص شد

کنفدراسیون فوتبال آسیا زمان مراحل حذفی لیگ نخبگان در فصل جاری را اعلام کرد.

در‌حالی که رقابت‌های لیگ نخبگان فوتبال آسیا در مرحله گروهی پیگیری می‌شود، زمان برگزاری قرعه‌کشی و مراحل حذفی این مسابقات مشخص شده است. طبق اعلام AFC قرعه‌کشی مرحله نهائی (یک‌چهارم نهائی) لیگ نخبگان آسیا روز سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۴۰۶ برگزار خواهد شد تا تیم‌های راه‌یافته به این مرحله حریفان خود را بشناسند.مسابقات مرحله حذفی از روز ۳ اردیبهشت ۱۴۰۶ آغاز می‌شود و تیم‌های صعود‌کننده برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف یکدیگر خواهند رفت. دیدار فینال این رقابت‌ها نیز روز شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۶ برگزار خواهد شد.

استقلال و تراکتور دو نماینده ایران در فصل جاری لیگ نخبگان آسیا هستند که امیدوارند با کسب نتایج لازم در مرحله لیگ، جواز حضور در مرحله حذفی این رقابت‌ها را به دست بیاورند. در پایان مرحله گروهی ۸ تیم برتر از دو منطقه غرب و شرق راهی مراحل حذفی خواهند شد.