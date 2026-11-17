پاسدار شهید مرتضی ابراهیمی متولد سال 63 و فرمانده گردان امام حسین(ع) در شهرستان ملارد بود. وی در جریان آشوب‌های آبان سال 1398 در شهرستان ملارد پس از محاصره توسط مزدوران آمریکا به شدت مجروح و سپس شهید شد. او یکی از مدافعان حرم اهل‌بیت(ع) در سوریه نیز بود. شهید ابراهیمی، فرمانده شهیدان عباس آبیاری و همرزم شهید مصطفی صدرزاده و شهید محمد آژند بود. این شهید 35 ساله ساکن شهریار بود که از او دو فرزند حدوداً دو ماهه و هفت ساله به‌یادگار مانده است. یکی از اقوام شهید ابراهیمی در گفت‌وگو با روزنامه کیهان گفته بود: «یکی را پیدا کنید که از وی بدی دیده باشد. نمی‌گذاشت غریبه و آشنا از خودش چیزی به دل بگیرند. هیئتی بود. به فرزندش مداحی یاد داده بود. نمی‌گذاشت خانواده‌اش کوچک‌ترین ناراحتی ببینند.» وی درباره نحوه شهادت مرتضی ابراهیمی نیز توضیح داد: «ایشان فرمانده گردان امام‌حسین(ع) بودند و همراه دیگر همرزمان در صحنه اعتراضات حاضر می‌شوند اما به بچه‌های گردان می‌گویند چون مردم در این‌جا حضور دارند، برمی‌گردیم. سپس خودشان بدون اسلحه به میان مردم می‌روند و با برخی افراد حاضر شروع به صحبت می‌کنند اما منافقین که ایشان را تحت‌نظر گرفته بودند، از پشت با تیر به پهلوی وی شلیک کرده، سپس دوره‌اش می‌کنند و با قمه و چاقو سر این شهید را مجروح و ایشان را شهید می‌کنند و پا به فرار می‌گذارند.»