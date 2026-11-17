شاخص نزدک (بزرگ‌ترین بازار مالی الکترونیک جهان در قلب آمریکا) وارد محدوده اصلاح شد و سهام نیمه‌رساناها در آستانه گزارش مالی انویدیا با موج فروش روبه‌رو شدند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بازار سهام آمریکا روز دوشنبه یکی از روزهای منفی خود را پشت سر گذاشت. نگرانی درباره ارزش‌گذاری شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی، تحولات مدیریتی انویدیا و محدودیت‌های جدید دولت آمریکا علیه دسترسی چین به تراشه‌های پیشرفته، فشار فروش را در بازار افزایش داد.

بر این اساس روز گذشته شاخص نزدک کامپوزیت دو و چهار دهم درصد درصد افت کرد و به 24 هزار و 509 واحد رسید. شاخص اس‌اندپی 500 نیز با کاهش یک و 9 دهم درصدی در سطح هفت هزار و 416 واحد ایستاد؛ و شاخص داوجونز هم یک و چهار دهم درصد پایین آمد و به 51 هزار و 608 واحد رسید.

همچنین در میان شرکت‌های بزرگ فناوری، سهام انویدیا چهار و یک دهم درصد افت کرد؛ و شاخص نیمه‌رساناهای فیلادلفیا نیز پنج و سه دهم درصد کاهش یافت. سهام اینتل و میکرون هر کدام بیش از هفت درصد از ارزش خود را از دست دادند.

این افت در شرایطی رخ داد که سرمایه‌گذاران منتظر انتشار گزارش مالی انویدیا بودند. گزارشی که قرار است تصویری از وضعیت تقاضا برای تراشه‌های هوش مصنوعی و پایداری سرمایه‌گذاری‌های گسترده در این صنعت ارائه کند. پیش‌بینی تحلیلگران از رشد حدود 90 درصدی سود این شرکت در سه‌ماهه مالی سوم و درآمدی نزدیک به 109 میلیارد دلار حکایت دارد.

از سوی دیگر، عرضه اولیه احتمالی شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک (Anthropic) در همین هفته، حساسیت بازار را افزایش داده است.

سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی این موضوع هستند که آیا موج سرمایه‌گذاری در شرکت‌های هوش مصنوعی همچنان ظرفیت رشد دارد یا بازار به مرحله بازنگری در ارزش‌گذاری‌ها رسیده است.