رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را در زمان مناسب حذف نکردند. در نتیجه شوک‌درمانی معیشت خانواده‌ها را تحت تاثیر قرار داد و اثرات عمیقی در قیمت‌ همه کالاها گذاشت.

«ولی‌الله سیف» رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با «خانه اقتصاد» گفت: اتخاذ تصمیمات ناگهانی و ایجاد شوک‌های اقتصادی، برخلاف مصلحت ملی، می‌تواند پیامدهای عمیقی بر زنجیره تأمین کالاها و سطح عمومی قیمت‌ها داشته باشد.

وی افزود: ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را در زمان مناسب حذف نکردند. درنتیجه شوک‌درمانی معیشت خانواده‌ها را تحت تاثیر قرار داد و اثرات عمیقی در قیمت‌ همه کالاها گذاشت.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی، تصریح کرد: وقتی ارز ما محدود است نباید واردات خودرو آزاد باشد. در حالت عادی باید اجازه دهیم قیمت ارز بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود و تک نرخی هم باشد. الان و در شرایط جنگی قیمت ارز نباید با عرضه و تقاضا تعیین شود.

سیف ادامه داد: در حال حاضر، رفع شکاف میان نرخ واقعی و نرخ اسمی ارز، در کنار اصلاح حوزه‌های تحت کنترل دولت، نیازمند رویکردی برنامه‌ریزی‌شده است. ورود ناگهانی به این حوزه، بدون تدوین یک نقشه راه، مستقیماً معیشت خانواده‌ها و امنیت غذایی جامعه را هدف قرار می‌دهد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: تعدیلات اقتصادی در کشور باید به‌صورت تدریجی و در قالب یک برنامه زمانی مشخص (مانند یک بازه سه ساله) اجرا شود؛ به گونه‌ای که گام‌های اجرائی، اولویت‌بندی‌ها و زمان‌بندی آن‌ها به‌وضوح تعیین شده باشد تا فرآیند اصلاحات از اهداف خود فاصله نگیرد.

سیف ادامه داد: تاریخ نشان داده است که اتخاذ تصمیمات لحظه‌ای توسط دولت‌ها، مانع از اجرای سیاست‌های بلندمدت و برخورد علمی با چالش‌های اقتصادی شده است. برای خروج از چرخه‌ بحران، ضرورت دارد اقدامات بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی، بر پایه تجربیات گذشته و با رویکردی مستمر و علمی صورت گیرد.